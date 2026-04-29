苦賣9年總算賀成交！「帝寶」21樓低於6億被有緣人接手

北市仁愛路豪宅「帝寶」、屋齡已逾20年。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕賀成交!資深豪宅「帝寶」21樓待售戶，等了9年終算等到有緣人買走，據悉，該戶最終成交總價不到6億元，對比9年前取得總價7.75億元，有著相當大的落差。

根據台灣金服公告，該戶21樓最新的待售底價是6.5億元，坪數約316.43坪（包括4車位、約54坪），若一個車位價格為500萬元，拆算每坪待售單價約240萬元。而近期台灣金服官網悄悄在打上「賀成交」字樣，進一步詢問最終成交總價，台灣金服則低調表示，不方便透露，後續會有實價揭露。

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房產業者指出，北市仁愛路豪宅「帝寶」、曾因東裕集團創辦人、有「河南王」王任生豪擲12億掃進3戶，拆算每坪單價高達298.2萬元，一度讓該豪宅占據「最貴豪宅」寶座多年，但隨著屋齡已逾20年，已成資深豪宅，而目前「最貴豪宅」則由「陶朱隱園」拿下，該豪宅目前唯一成交的一戶、17樓每坪成交單價約364.01萬元。

攤開內政部實價網資訊，「帝寶」最新一筆的實價揭露出現在2021年8月，12樓總價近4億元、每坪單價約237萬元，也就是說在21樓上未成交前，已長達5年沒有買賣實價紀錄。

帝寶實價揭露 停留在5年前

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，當初買家進場時，豪宅雖然限貸，但成數還有六成，因此豪宅自備款約3.1億元，但目前豪宅貸款成數直接腰斬，只剩3成，等於要接手買方自備款至少要準備4億元。

雖然對豪宅買方來說，要多拿出1、2億元的現金當自備款不是問題，但對於資金運用、布局，拿來買豪宅，仍會掙扎，限貸不但影響交易量、產品規劃，尤其是投資或豪宅也會對房價形成壓力。

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