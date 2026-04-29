LTN經濟通》中國勒索全球的金屬 價格一年漲5倍

鎢被譽為「工業牙齒」、「戰爭金屬」。（路透資料照）

過去一年鎢價漲5倍

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火持續延燒，當全球目光聚焦於地緣政治衝突與能源市場波動時，其連鎖反應正以前所未有的速度席捲全球半導體供應鏈，鎢、硫磺及氦氣3種對晶片製造至關重要的小眾原料價格接連暴漲，過去1年，被譽為「工業牙齒」、「戰爭金屬」的鎢（Tungsten）價格已飆升5倍。

鎢是極高密度材料，被廣泛應用於半導體製造、航太工業、軍事裝備及高端製造領域，是現代工業不可或缺的關鍵材料。Project Blue研究員勒胡表示：「中東衝突是最近價格飆升的因素之一。」

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以航太與國防工業來舉例，一枚造價約360萬美元的戰斧飛彈，少不了幾公斤稀有金屬做成的高階雷達尋標器，而這些金屬的威力不會輸給稀土，但生產導彈、彈藥、修復雷達的鎵、鈷、鎢等稀有金屬，幾乎全掌握在中國手中。

以半導體產業來說，鎢用於製造晶片核心的導電連接件，氦氣防止製造過程中的化學反應，硫磺副產品硫酸則負責清洗晶圓。一旦出現供應問題，不排除台積電、三星及 SK海力士等晶片製造巨頭將推升製造成本、生產線恐面臨停擺風險。

中國掌握全球超過80%的鎢產量與供應，形成極高的市場集中度。（彭博資料照）

中國掌握全球超過80%的鎢產量

根據市場資料，中國掌握全球超過80%的鎢產量與供應，形成極高的市場集中度，也讓全球產業鏈面臨結構性風險。

綜合外媒報導，中國自2025年起已對鎢等關鍵礦產實施出口管制，並在2026年進一步強化管理措施，包括出口許可制度、指定企業出口與用途審查等機制，使鎢從「自由流通商品」轉變為「戰略管控資源」。

尤其在2026年初，中國更針對特定國家實施軍民兩用物項出口限制，鎢相關產品亦納入管制清單，引發市場對供應穩定性的高度警戒。數據顯示，在出口管制與生產配額雙重影響下，中國去年受限制的鎢產品出口量減少約40%。

當鎢價格上漲，最先感受到壓力的不是消費者，而是各國製造業。市場研究指出，2024年鎢碳化物市場規模達216億美元，2033年預估將成長至333億美元，年複合成長率（CAGR）為4.93%。

有分析師指出，鎢的戰略邏輯與稀土如出一轍：雖然單一市場規模不算龐大，但若缺貨，就能癱瘓整條產業鏈。沒有鎢，切削刀具壽命下降，航太零件良率受挫，半導體接點沉積中斷，影響可謂「牽一髮而動全身」。

有分析師指出，鎢的戰略邏輯與稀土如出一轍：雖然單一市場規模不算龐大，但若缺貨，就能癱瘓整條產業鏈。（擷取自社群平台）

鎢供應已擴大為全球性短缺

供應收縮同時，價格也迅速反應。2026年初，鎢主要原料仲鎢酸銨（APT）價格已攀升至歷史高點，顯示市場供需失衡正在加劇。數據顯示，2026年1月中國國內鎢價每公噸單位（MTU）已攀升至1125至1150美元，創下歷史新高；而歐洲鹿特丹市場價格亦達約1100美元，同樣刷新紀錄水準。

而根據Fastmarket 的「仲鎢酸銨（APT）」基準價格數據顯示，鎢價在3月底創下每公噸單位（MTU）突破3000美元關卡新高，單月漲幅遠超50%，自去年12月底以來價格已翻升逾3倍。

值得注意的是，過去不同地區之間通常存在一定價差，但目前中國與歐洲市場的價格幾乎同步，差距極小。分析指出，這波價格上漲並非短期波動，而是結構性問題，這種「價格收斂」現象顯示鎢供應緊張已從區域性問題擴大為全球性短缺。

BMO資本市場公司分析師George Heppel表示：「我在大宗商品領域工作12年，接觸過許多稀奇古怪的金屬市場，但從未見過像現在鎢這樣供應緊張的市場，除了2021年的鋰以外。」

數據顯示，中國每年鎢產量約達6.7萬噸，遠高於其他國家。相比之下，包括越南、俄羅斯、盧安達、玻利維亞、奧地利與西班牙等國的產量合計僅數千噸，整體規模甚至不到中國的10%。這種懸殊差距，使全球鎢供應高度集中於單一來源。

圖為中國廣西壯族自治區一家鎢礦廠工人工作情形。（路透資料照）

2026鎢市場規模約160億美元

不過儘管鎢具有戰略重要性，但市場規模仍相對小。Project Blue估計，今年鎢市場規模約160億美元，依當前價格計算，大約只有銅市場的5%。即便如此，過去1年鎢價的漲幅仍遠遠超過黃金與石油等商品。

此外，鎢市場結構相對封閉，流動性亦偏低，主要因其並未如其他大宗商品般在大型交易所公開交易，價格透明度與市場深度皆有限。

有分析表示，美國自2015年以來就沒有商業化開採鎢礦，隨著鎢供應緊張，西班牙、巴西、澳洲與美國可能擴大採礦，不過，從投資到實際產出通常需時至少2年，且前提是市場仍預期鎢價能維持在高檔水準。

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