3月景氣燈號連4紅 國發會︰Q2維持穩健

最近一年國發會景氣燈號

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會公布三月景氣對策信號綜合判斷分數為三十九分、連亮第四顆紅燈，但較二月減少二分，為去年六月以來首度下滑。國發會表示，主因春節效應消退使服務業加班工時較上月減少，以及中東局勢動盪衝擊製造業信心。

國發會經發處長陳美菊表示，工業及服務業加班工時隨季節性因素回落，燈號由紅燈轉為黃紅燈。製造業部分，雖然目前經營現況樂觀，但受美伊衝突及國際油價波動影響，石化原物料成本上升，導致廠商對未來半年看法轉趨審慎，看好比重顯著下降，製造業營業氣候測驗點因而轉為黃藍燈。此外，外銷訂單動向指數的減緩亦反映傳統產業在面對地緣政治風險時的觀望態度，顯示產業間仍存在發展溫差。

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展望未來，陳美菊表示，台灣出口受惠於全球AI基礎建設的剛性需求，動能極為強勁，也帶動先進製程晶片供應持續吃緊。台積電為因應此趨勢，不僅產能利用率高，更持續上修資本支出，同步帶動相關供應鏈與機械設備外銷成長。她表示，AI供應鏈多採空運，受中東地緣政治衝突影響相對有限，台灣原物料掌握度亦佳，出口受影響較小，預期第二季景氣可維持穩健。

國發會表示，內需與民間消費方面，受益於就業市場穩定與股市攀升帶來的財富效果，加上政府減稅措施落實，民眾購買力獲得支撐；近期連假效應與大型演藝活動活絡，內需市場可望延續熱度。

不過，陳美菊提到，去年傳產大量急單使基期較高，加上現階段國際原物料價格波動劇烈，增加產業營運成本壓力，未來須密切關注中東地緣政治與美國貿易政策後續發展。總體而言，國內經濟在AI科技帶領下展現韌性，對未來景氣抱持審慎樂觀。

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