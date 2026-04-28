損供應鏈韌性 工商界︰勿修惡空污法

工業總會與工業區廠商聯合總會已表態不支持空污法修正草案，呼籲維持現行管理機制。（資料照）

擴地方權限、增8千廠商營運風險 經部籲維持現行制度

〔記者廖家寧／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋與民眾黨團分別提出「空污法」修正草案，立法院衛環委員會二十九日排審。全國工業總會與工業區廠商聯合總會已公開呼籲維持現行管理機制，經濟部昨與工商界同聲強調，草案涉及所有能源及產業的排放規定，恐削減我國電力供應及產業供應鏈韌性，預期將全面影響國內半導體、鋼鐵、石化、紡織、造紙、水泥等有固定污染源排放許可的關鍵產業八千家廠商，牽連甚廣，不可不慎，經濟部必須為產業請命，籲請立法院體察民瘼，維持現行「空污法」制度。

經濟部總結產業界意見指出草案疑慮，其中第三十條草案規定展延申請期間，操作許可效期期滿，只要地方政府兩個月內未完成審查則不得操作；但「由產業承擔地方政府未能及時完成審查的後果極不合理」，全國約有八千家中大型廠商皆依賴操作許可，強制停工恐造成大規模上下游斷鏈與不可逆的經濟損失。

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經濟部指出，草案擬下修許可證效期兩至五年，不僅增加業者及主管機關行政負擔且不利穩定操作，違背信賴保護原則；草案新增「三級防制區」可縮短展延期限，恐使西半部多數電廠與高科技產業許可證有效期大幅縮短，增加頻繁申請負擔。

經濟部並表示，草案第二十七條「刪除」鼓勵業者主動申請新舊製程同步改善污染的友善機制，且直接授權地方政府可片面強制要求業者配合減量，不但無端增加營運風險，且缺乏中央監督機制，造成中央與地方政府管制標準不一的情形。

此外，草案第二十八條允許地方政府片面公告禁止或限制使用生煤、燃油、SRF、天然氣等燃料，但貿然禁止或限制燃料使用，將衝擊全國能源與產業正常營運。

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