外國持有美債續創高 台灣居第10

截至今年3月，外資已連續11個月淨賣出人民幣計價債券，創2020年4月以來持續時間最久的一次。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管中國帶頭推動「去美元化」，但美國公債仍是各國政府和私人投資人青睞的資產。美國財政部最新公布的數據顯示，今年二月外國持有的美國公債金額創紀錄最高，持續加碼的日本和英國持有金額仍居前兩位，中國小幅減碼後仍排第三，台灣則維持第十大地位。

美國財政部指出，今年二月外國持有美債總額增至九．四九兆美元，較一月的九．二九兆美元增加二．一％；與去年同期相比，外國持有美債總額增加六．六％。

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匯豐銀行全球首席經濟學家亨利（Janet Henry）表示，當前的「去美元化」論述「誇大了迄今為止發生的事情」，美元仍然是全球最主要的貨幣，美國公債仍然有買家。

全球持有美債總額增加，主要由日本和英國帶動。日本持有的美債金額增至一．二三九兆美元。英國則增至八九七三億美元，月增二％。中國持有金額由一月的六九四四億美元降至六九三三億美元，自去年一月以來，中國持有的美債金額已縮減九％。

持有美債第四至第九大國家依序為比利時（四五四七億美元）、加拿大（四四六三億美元）、盧森堡（四四五七億美元）、開曼群島（四四三〇億美元）、法國（三九五一億美元）、愛爾蘭（三五〇六億美元）。台灣持有三一三五億美元，較一月增加五十七億美元，仍維持全球第十大地位。

此外，截至今年三月，外資已連續十一個月淨賣出人民幣計價債券，創二〇二〇年四月中國人民銀行開始定期公布相關數據以來持續時間最久的一次，期間外資從中國債市至少撤走了一八〇〇億美元（約新台幣五．七兆元），凸顯中國要留住海外資金的難度。

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