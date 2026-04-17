西進倒退賺更多1》台股「赴中」年減535億 「非中」大增逾兆

台股公司去年「赴中」投資年減535億，「非中」投資大增逾兆。（彭博資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕金管會公布最新2025年台股上市（櫃）公司赴中國及海外（非中）投資統計，台股公司西進投資總額首度出現倒退、且年大減535億元；非中海外投資大爆發，年增逾1.1兆元，創下歷史新高紀錄。

到2025年底止，台股公司共有1224家赴中投資，占比達66.85%，累計投資金額2兆7901億元，較2024年底減少535億元；證期局解釋，雖然是受到匯率變動影響，但從經濟部投審司去年核准赴中投資金額也創下新低來看，台商西進不僅退燒、甚至是墜入冷凍庫。

請繼續往下閱讀...

另台股公司也加快將西進獲利「落袋為安」。2025年投資收益匯回金額達1728億元，累計匯回已達1兆2134億元，占累積原始投資金額的比例攀升至43.49%。

相對西進轉冷、非中投資大爆發。到去年底，合計1370家上市櫃公司赴海外投資，占比達74.82%，海外累計投資一舉突破10兆大關，衝到10兆9834億元，較2024年底大增1兆1875億元

證期局分析，台股公司非中投資大幅成長主因是企業進行併購或新設海外子公司，以及海外子公司擴廠、營運資金需求與參與現金增資，其中又以台積電領軍的半導體業居非中累計投資最族群。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法