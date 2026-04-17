西進倒退賺更多2》IT財務主管︰中出口含台量高 台商不靠施捨！

2024年中國出口靠電動車等所謂「新三樣」帶動成長，2025年則是AI相關產品出口驅動，其中的「含台量」更高。（法新社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕金管會公布最新2025年台股上市（櫃）公司海外投資統計。台股公司西進投資首度倒退、但認列獲利卻創次高；某電子五哥財務主管分析，2024年中國出口靠電動車等所謂「新三樣」帶動成長，2025年則是AI相關產品出口驅動，其中的「含台量」更高；因為兩岸分工互補、「台灣不靠施捨」，才會出現西進倒退反而賺更多情況。

根據統計，台股公司雖然赴中投資規模縮水，但受惠於終端需求增加，帶動其他電子業、半導體業及電子零組件業的獲利成長，去年認列赴中投資收益仍達5489億元，較前一年增加588億元，創下歷年同期次高；另去年度海外投資整體利益達9765億元，雖因航運業受運價下跌拖累而較前一年減少471億元，但整體獲利金額仍維持在歷年第4高水準。

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這位財務主管指出，2024年中國出口成長主要力道來自電動車、鋰電池、太陽能等所謂「新三樣」；但到了2025年，動能明顯轉向AI硬體，包括出口額破5兆人民幣的高新技術產品、年增13.2%，另搭配AI晶片的顯卡模組年增50%，還有工業機器人年增48%，AI伺服器更大增逾倍。

他分析，相較於「新三樣」，中國AI相關硬體出口的「含台量」更高，即台廠提供GPU、網路控制晶片等「大腦或血管」，中廠組裝成顯卡模組、伺服器或機器人等「身體」後，再出口至東南亞或一帶一路國家；而中國雖不再公布創匯百強企業名單、但其中台商一定繼續扮演要角。

他強調，台灣賺的是「技術財」、中國賺的是「規模財」，這是一場誰也離不開誰的分工互補，絕非單方面的施捨！

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