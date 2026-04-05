油價本週凍漲 中油補貼逾90億 中油採購油氣成本估增1760億

台灣中油昨宣布，週一起國內油價「凍漲」，（中央社）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油昨宣布，週一起國內油價「凍漲」，發油量最大的九五汽油維持每公升三十三．九元。從中東戰事開始至四月五日，中油累積已吸收逾九十．六億元；中油董事長方振仁坦言，最新推估三到六月，中油採購油氣的成本要多支出約五十五億美元（約一七六〇億元新台幣），「破產危機還沒解除」。

中油董事長：破產危機還未解除

因應中東情勢變化，且衡酌亞鄰國家提高油價補貼情形，政府基於平穩物價，六日起到十二日中油擴大亞鄰與美伊戰爭緊急緩漲專案，汽、柴油每公升各吸收六．八及八．八元，維持凍漲；週一起九二無鉛汽油每公升三十二．四元、九五汽油三十三．九元、九八汽油三十五．九元、超級柴油三十一元。

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方振仁坦言，若以油價公式七D三B結構估算，中油財務吸收金額下降，綜合考量後維持不調整，是中油與消費者雙贏。中油從戰事開始至四月五日，油價累積吸收金額已逾九十．六億元，一個月約吸收七十七億元，中油目前淨值約八五四億元，持續吸收對中油財務負擔相當嚴峻，破產危機並未解除。

財務負擔嚴峻 經部助專案融資

先前中油估算三到六月油氣成本增加六十五億美元，方振仁說明，最新評估降至五十五億美元，主要是天然氣價格略下降。中油配合政策穩定物價，但財務需要支援，經濟經也透過專案融資、預算撥補、增資等方式協助，會有相當幫助。是否考慮採購俄油或俄氣？方振仁強調，因美方還在制裁俄國，中油不會採購。

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