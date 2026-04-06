孤獨養老變多2》 北漂北部養老？老人宅北多於南

去年第四季，北北桃僅老人居住宅數比南二都多出快要1倍。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕僅老人居住宅數，北多過南。根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第四季，北北桃僅老人居住宅數合計約37.06萬宅，比南二都的18.76萬宅，多出快要1倍、約多出97.55%，若進一步加入台中市，北北桃仍較中、南部三都還要多出35.55%。

房地產業者指出，照理說，中、南部年輕人「北漂」工作，老人獨居現象應該不小，推測有可能多數「北漂」族群在北部租屋，戶籍卻還在南部，因此，可能就不在統計條件內，至於，北部僅老人居住現象占比較高，可能是與子女移民、甚至子女結婚後就分開居住有關。

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高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，僅老人居住宅數北多於南，除原本在地養老族群之外，在工業化、都市化過程中，過去的「北漂」人口也邁入高齡、甚至直接留在北部養老，比過往認為青壯人口就學、就業而外流，形成老人留鄉、鄉村人口空洞化的問題來得具體而嚴重，也打破過往告老還鄉的刻板印象。

「北漂族」留在北部養老

進一步觀察去年第四季六都老人獨居情形、也就是孤老宅分布，其中北北桃僅1名老人居住的孤老宅、合計近28.88萬宅、占北部僅老人居住宅數比重約77.93%，也就是每1.28宅就有1宅是孤老宅，而中、南部三都合計有20.97萬宅，也就是北北桃比中、南部三都還多出37.68%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，近年因政府積極推廣逆抵押的「以房養老」，吸引不少高齡者加入，因此，北北桃地區高齡者善用房地產來養老的情況越發普遍，成為僅老人居住宅數持續增加的原因之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，孤獨老應是普遍現象，城鄉差距也會有不一樣的結果，像是北部的孤獨老可能家人小孩也在北部，照料或情感上的依託比較容易，但南部的孤獨老可能二代北漂到台北也有自己家庭，難免照料家裡的長輩就會比較乏力，可能要參考日本經驗，看看能否找到一些好的方案。

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