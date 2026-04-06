孤獨養老變多1》1年暴增10萬宅 孤老宅首破90萬宅

2025年第四季，全國僅老人居住宅數首度突破90萬宅、約90.44萬宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕孤獨養老加劇，全國孤老宅1年暴增10萬宅。根據內政部不動產資訊平台最新發布，2025年第四季，全國僅老人居住宅數首度突破90萬宅、約90.44萬宅，相較2024年同期的80.37萬宅，1年增加逾10萬宅、年增幅高達12.53%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，老人孤獨養老與社會變遷有關，當小孩成家搬出去後，只剩兩老自己待在家，若是老伴不在了、就會出現這種現象，而該社會現象背後隱藏的還有高齡長者的安全與居住是否方便等問題，若是小孩就住在附近還能夠互相照料，但若是「北漂」就會衍生長者照料問題。

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進一步觀察，去年第四季僅1名老人獨居宅數貼近70萬宅、約69.88萬宅，對比2024年同期的61.18萬宅，1年增加8.7萬宅，年增幅約14.22%，也是各分類中增加宅數與比率最高。

至於，「老老照顧」的兩名老人居住宅數，去年第四季全國數量近18.66萬宅、年增率約6.75%，3名以上老人居住宅數約1.9萬宅、年增率約11.76%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，高齡社會加劇，孤老宅和老老照顧宅數量持續增加已是必然趨勢，若想靠政策改變此現象其實難如登天。而從先進國家經驗來看，政府會把資源放在孤老宅家庭護理、修繕、稅負減免等項目，以降低長者的生活和居住負擔。

攤開六都僅老人居住宅數，去年第四季以新北市最多、約17.58萬宅、年增幅約12.33%，第二多為台北市、近12.23萬宅、年增幅約9.2%，第三多為高雄市、約11.59萬宅、年增幅約11.66%，光是三都便合計有41.4萬宅、占全國比重約45.78%。

僅老人居住宅數 雙北與高雄占近46%

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，除高齡社會外，台灣還面臨超低出生率而衍生的少子女化現象，因此僅老人居住宅數，甚至孤老宅比率只會持續增加，尤其生活機能完整的區域，像是雙北市、高雄市等都會區該數據更是居高不下，尤其近十年來產業、人口的重新布局，未來家庭結構、住宅需求的區域分化問題會加速度發生。

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