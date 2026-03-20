3大連假、會展、演唱會帶動 觀光飯店業Q2淡季不淡

南韓女團TWICE今起一連3天在臺北大巨蛋演出，台北晶華酒店因滿房而「轉送」出去其他飯店的房間數就達100多間。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕觀光飯店第二季向來是全年較淡的一季，但今年在連假、台北國際電腦展、2026台北國際扶輪年會等帶動下，飯店業者表示，今年第二季可望淡季不淡。

飯店業者指出，近期的中東戰爭推升油價走高，航空公司多已開徵燃油附加費，墊高出國旅遊成本，且因中東旅遊多已取消，有助國人留在國內旅遊，對國旅市場是利多消息。

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今年第二季連假包括4天兒童清明連假、3天端午連假，而5月1日勞動節適逢週五亦有3天連假，看好連假旅遊效應，飯店業者也積極推出優惠方案。

其中，雲品（2748）看好兒童節連假是農曆年後的首檔4天連假，旗下的君品酒店送科教館門票、雲品溫泉酒店則有懷舊童玩活動，大搶親子旅遊商機，台北萬豪酒店則推出「童樂時光」的餐飲優惠搶客。

台北電腦展+國際扶輪年會 5～6月雙北住宿需求強勁

除連假商機外，晶華（2707）副總張筠指出，台北電腦展雖然年年都有，但今年台北電腦展聚焦當紅的「AI Together」，規模再創新高，連帶台北市飯店住宿率衝高，加上6月中旬的國際扶輪年會在台北舉行，將吸引全球逾萬名扶輪社社友與會，台北市飯店住宿爆滿，強勁需求已產生明顯的「外溢效應」，不少社友轉向新北市等鄰近縣市住宿，第二季將是淡季不淡。

此外，韓國女子天團TWICE近期舉行的大巨蛋演唱會，晶華因滿房而「轉送」出去其他飯店的房間數就達100多間。

韓團TWICE開唱 晶華滿房外溢

除住房外，餐飲方面則有母親節、端午節、謝師宴等節日，飯店業者則會積極創造話題、推出優惠活動，帶旺營收表現。寒舍（2739）旗下的台北艾麗已宣布推出中西自助饗宴，滿40位就贈教師用餐免費的謝師宴專案，搶謝師宴商機。

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