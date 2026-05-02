台泥80歲》辜仲諒未現身體驗展 徐旭東兒子徐國安代為出席

台泥迎來80週年慶，今天邀請產業界重量級人士參與盛會，遠東集團董事長徐旭東報名未出席，由兒子遠東集團創新長徐國安代為出席。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）迎來80週年慶，今天搶先邀請台泥董事、重要股東及產業界貴賓提前一天在華山文創園區參加《台泥邁向 80 築夢文明》體驗展，台泥第一大股東的辜家第4代中信慈善基金會董事長辜仲諒並未露面。

遠東集團董事長徐旭東同樣未出席，由兒子遠東集團創新長徐國安代為出席。

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富邦集團董事長蔡明忠、台新新光金控董事長吳東亮、新光人壽前董事長吳東進、台玻總裁林伯實、宏碁創辦人施振榮伉儷（如圖）、生華科董事長胡定吾都出席盛會。（記者楊雅民攝）

富邦集團董事長蔡明忠、台新新光金控董事長吳東亮、新光人壽前董事長吳東進、台玻總裁林伯實、宏碁創辦人施振榮伉儷、生華科董事長胡定吾都出席盛會

台泥董事長張安平表示，八十年前，前輩們在戰後滿目瘡痍的廢墟上，以血肉之軀將石礦化為文明的骨骼。這不僅是產業的開端，更是對這片土地最深沉的承諾。

歷經八十載光陰，我們始終守著「做人的分寸」；謙於天地、正於制度、誠於夥伴、信於世人。這份源自良知的承諾，讓台泥在島嶼寫下現代文明的第一行字。

今日，面對氣候動盪與數位文明的狂飆，舊世界的法則已然失效。台泥選擇轉身，發起一場關於材料、能源與生命的文藝復興。我們不再只是建設城市，而是致力於滋養文明的未來。

台泥從日治時期接手4座水泥廠起步，1954年轉為民營後，一步一腳印參與了國道一號、石門水庫到台北101的建設史，如今已發展為台灣唯一跨足亞、歐、非三洲、布局20個國家主力市場的國際化企業。

台泥表示，本次特展特別選在昔日華山車站舊址——水泥進入台北城的歷史起點，正是希望在邁向80週年的重要時刻，回到起點向歷史致敬，並邀請產業先進、投資人與社會大眾見證，台泥如何以科技、永續與能源創新為筆，在碳有價時代下開創新的商業模式與競爭優勢。

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