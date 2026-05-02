深化與台積電合作！聯發科延攬CoWoS大將余振華出任兼職顧問。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕前台積電先進封裝研發大將余振華去年退休後，近期傳出轉戰聯發科（2454）新動向，聯發科（2454）證實，邀請余振華自5月起擔任該公司的非全職顧問，期盼借重他深厚的業界經驗與技術專長，協助公司先進封裝未來技術路徑規劃，指導公司深化在台積電先進封裝相關產品和技術研發與投資佈局，與英特爾EMIB沒有關係。

聯發科日前法說會中，針對先進封裝技術，指出為了滿足不同客戶的需求，目前公司正同時投資兩種先進封裝技術解決方案，兩項技術上皆為業界領先地位，有信心能為客戶提供高良率的解決方案。業界認為，聯發科所指就是台積電CoWoS與英特爾EMIB的技術，從余振華出任聯發科兼職顧問來看，加上台積電在先進製程與先進封裝提供客戶一條龍服務，並具備穩定良率，客戶包括聯發科還是選擇與台積電合作為優先。

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據了解，余振華退休後，大部分時間並未長住台灣，只能出任兼職顧問職，業界認為，聯發科與台積電合作關係非常緊密，聯發科延攬台積電退休主管擔任顧問之前，應該都會先跟台積電協調、溝通，雙方應有一定的默契，不可能如外傳聘請余振華當顧問，卻協助聯發科去跟不同技術的英特爾合作。

針對業界傳出余振華轉戰聯發科，聯發科回應「余振華自台積電榮退後，我們非常榮幸能邀請他擔任聯發科的非全職顧問。期盼借重其深厚的業界經驗與技術專長，協助公司高階封裝未來技術的前瞻探索與路徑規劃，同時指導公司深化在台積電高階封裝相關產品和技術的研發與投資佈局，與英特爾EMIB沒有關係」。

余振華之前是台積電有名的「研發六騎士」之一、研發副總經理/台積卓越科技院士，他於去年7月8日退休，在台積電服務超過30年；余振華對台積電先進封裝與異質系統整合製程居功厥偉，尤其是目前AI最夯的CoWoS封裝技術更由他一手推動。

余振華將近71歲，清大物理系、清大材料所碩士，赴美國喬治亞理工學院拿到獲博士後，曾在AT&T貝爾實驗室擔任製程研發工作。1994年他回台灣加入台積電研發部門，陸續參與製程模組、銅製程研發工作，建立臺灣第一座銅製程實驗室，並協助開發出多代銅製程，奠定台積電在先進製程技術領先的基礎。

余振華任職台積電長達31年，期間是台積電優良專利創新發明獎常客，四度獲得台積電創辦人張忠謀博士獎，2001年國家發明創作獎、2003年行政院傑出科學與技術人才獎、美國國家工程學院院士2004年經濟部產業科技發展獎等政府獎項。他獲得超過1500件美國專利，涵蓋先進晶圓製程，與奈米電子異質系統整合關鍵技術領域。

余振華同時也是中研院工程科學組院士，專長在研發先進半導體製程、先進封裝與異質系統整合製程。余振華前年獲選院士，他受訪曾談到，最自豪的是三十年如一日，至今仍保有高度熱誠、興趣，追求著破壞式的創新成果。面對AI浪潮，他表示，CoWoS封裝技術是實現生成式AI的關鍵角色，沒有CoWoS封裝技術，生成式AI很難出來。

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