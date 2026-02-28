32日企金援國家隊 Rapidus拚明年量產2奈米

日本晶片國家隊Rapidus預定2027年啟動2奈米量產，32家日企跟進政府加碼投資。（彭博檔案照）

〔駐日特派員林翠儀／東京二十七日報導〕日本晶片國家隊Rapidus預定二〇二七年啟動二奈米製程量產，日本經濟產業相赤澤亮正二十七日宣布，民間企業對Rapidus投資已達三十二家公司、總額一六七六億日圓（約合台幣三四二．二億元），比最初預估的一三〇〇億日圓還高，顯示外界期待提升。

日官方再加碼投資1500億日圓

赤澤表示，政府已對Rapidus出資一〇〇〇億日圓，為最大股東持有十一．五％的表決權。經產省在二〇二六年度預算案中另編列一五〇〇億日圓出資，未來將持續由官民共同支援。

Rapidus社長小池淳義也表示，已透過向政府及以民間企業為主的出資方進行第三者配股增資，成功籌措總額約二六七六億日圓的資金。他表示，外界充分理解Rapidus講求的速度感，企業的出資金額超出預期。

Rapidus北海道工廠在二〇二五年四月啟動，試作線在七月成功製造二奈米GAA電晶體晶圓，驗證製程可行性，十二月前後又完成AI半導體組裝關鍵材料開發，顯示已從前段製程延伸到後段封裝，被評估技術層面已跨過「可做出晶片」門檻，進入「穩定良率與整體製程整合」階段。

Rapidus今年進入量產技術確立以及客戶洽談期。韓媒日前報導，Rapidus已於本月初開始向早期客戶提供二奈米製程的PDK（製程設計套件），正式進入商業化的實質階段。

日本經濟新聞報導，距離二〇二七年度量產目標僅剩約一年，除技術確立之外，另一大課題是客戶取得。Rapidus採代工模式，但即便在出資企業間，需要二奈米的公司仍有限。報導中引述一名相關人士的說法指出，數年內能設計二奈米並下大量訂單的日本企業只有數家。

此外，台灣護國神山台積電今年二月初宣布，熊本新廠將生產可用於AI的三奈米產品，這可能削弱Rapidus作為分散地緣風險產能的意義。

