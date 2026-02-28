銀髮海嘯1》 全台找無年輕城市 竹科重鎮也淪陷

資料來源︰內政部；數據整理︰記者高嘉和

〔記者高嘉和／台北報導〕根據內政部甫公布數據，全台已找嘸「年輕城市」！2024年竹科重鎮的新竹縣市還撐住幼年人口超過老年人口，即老化指數低於100%，但2025年已全數「淪陷」；隨著老齡與少子女化趨勢加速，新竹縣老化指數增至101.88%、新竹市也達106.59%，雙雙不再年輕；最老縣市還是嘉義縣的老化指數291.69%，也就是每10個人有近3個65歲以上老人、僅約1個14歲以下的幼年人口。

六都中最老城市不是「古都」台南市、而是「首都」台北市，老化指數（老年人口除以幼年人口）達202.06%，其次是高雄市的192.1%、新北市的185.54%，台南市為184.96%；4年前還是「年輕城市」的桃園市與台中市，2025年老化指數分別增至127.33%與136.45%，加上新竹縣市老化指數也破100%，「全台已經老成一片」。

最老縣市還是嘉義縣，老化指數達291.69%最老，其次是金門縣的255.57%、基隆市的240.21%；全台已有9個縣市老化指數破200%，占比近1/4。

2025年全台老年人口增至467萬餘人、占比達20.06%，台灣正式進入超高齡社會。老年人口占比最高是台北市的24.18%，其次才是最老化縣市嘉義縣的24.11%，主因是嘉義縣比台北市的生育率更低；全台有14個縣市跨入超高齡，占比近2/3，預估新北市、嘉義市與金門縣2026年也將進入超高齡，生育率崩跌加上老年人口增加，台灣老化速度持續加快！

