銀髮海嘯2》扶養與房貸負擔奪雙冠 北市「三明治」壓力最大

資料來源︰內政部；數據整理︰記者高嘉和

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣高齡與少子女化加劇，上有老、下有小的「三明治」壓力日益沉重。台北市不僅扶養比（老年加幼年人口除以工作年齡人口）達56.6%，且房貸負擔率逾65%，雙雙奪下第一，北市青壯年「三明治」壓力冠居全台！

內政部最新數據揭露，2025年北市扶養比增至56.6%，即每百位工作年齡人口（14到64歲）得扛近57位不到14歲幼年與逾65歲老人的依賴人口，若將範圍再縮小到青壯人口，「三明治」壓力更加沉重，且北市扶老比達37.86%、也是全台最高。

請繼續往下閱讀...

若從縣市別觀察，北市是唯一扶養比逾5成的縣市，且房貸負擔率（中位數住宅貸款月攤還額除以中位數月家戶可支配所得）逾65%，也是全台唯一破6成，不僅肩扛扶養老幼壓力重、房貸更是不輕；所幸的是，對比2024年底數據，房貸負擔率由7成降至6成5，在房市多空僵持、房價修正有限下，透露出北市家戶可支配所得明顯成長。

南投縣扶養比48.7%、嘉義縣達47.87%，緊追北市之後。內政部官員分析，這凸顯農業縣人口流失嚴重，例如嘉義縣老化指數達291.69%、是全台之首，且扶幼比僅12.2%、扶老比達35.6%，凸顯偏鄉青壯年人口外流，留下來的人得面臨著極高比例的長照與養老重擔。

有統計以來，台灣「三明治」壓力最大時期是1959年到1965年間，動輒破90%，即每一位工作年齡人口得扛下一名老幼的扶養壓力，但當時扶養對象主要是下一代；以1965年為例，當年扶幼比達85.53%、扶老比僅5.05%，老化指數約5.9%；但到了2025年，扶幼比降至16.82%，扶老比倍增至29.31%，老化指數大增至174.25%的史上最高。

官員直言，這透露出都會區的北市，青壯年的「三明治」負擔不斷加重、但農業縣市卻面臨「老難所依」的挑戰，在制定福利政策時，需依照各縣市的人口結構進行精準補貼，長照補助與托育資源得合理分配，別讓「富縣更富、窮縣更窮」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法