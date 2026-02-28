2026台股開門紅》電子下單逾8成 櫃台營業員不增反減

台股電子下單比重增加，加上當沖盛行，券商增加數位、資安、法遵人員配置。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕根據證交所統計，去年底全體證券從業人員將近四．六萬人，創下新高，但其中受託買賣業務從業人員（簡稱營業員）人數僅一．六萬人，兩者差距將近三萬人；時間拉回十五年前，這個差距只有二萬人，此消彼長差了一萬人，券商從業人員結構明顯變化。

券商主管表示，二〇一二年馬政府時期強推證所稅事件，確實造成台股波動、成交量萎縮，證券從業人員一度出現逃亡潮，部分營業員對台股前景悲觀，紛紛轉換跑道；根據證交所統計，證券營業員人數從二〇一一年統計時最高為一萬九五八七人，之後幾乎每年減少，二〇一九年六月來到新低的一萬五〇三七人，八年來流失四五五〇人。

即便台股這波上萬點時間已長達七年，但營業員人數六年多來總共只增加一千一百人。某券商營業員私下表示，電子下單比重已經超過八成，加上年輕人全部使用網路下單，營業員接單功能大不如前，現在得變換角色成財富管理人員，賣基金、賣保險，還得達成業績門檻才有獎金，沒有提高自身的附加價值，很難存活下來。

增數位、資安、法遵人員

反觀全體券商從業人員人數，在二〇一七年八月落底、來到三萬四四七九人，創統計以來新低後，這八年多來持續增加，扣除營業員增加一千多人，其餘從業人員大增一萬人。

券商主管表示，這幾年由於電子下單比重增加，加上當沖盛行，對於資訊速度的需求提升，為滿足市場趨勢，因此大幅增加數位、資訊及資安人員的配置，約占新增人員的六、七成；此外在主管機關要求下，法遵人員及執行ESG也需要新增人手，帶動整體從業人數持續成長。

