2026台股開門紅》近兩年每年大賺千億 券商從業人員創新高

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所公告全體證券商一月獲利，稅後暴賺二五二億元，幾乎是早期全體證券商半年的獲利；統計過去二年，券商每年都大賺千億元，隨著券商獲利大好，根據證交所統計，去年底全體證券商從業人員將近四．六萬人，創下歷史新高。

去年底達4.6萬人就職

過去幾年台股走大多頭牛市，尤其過去二年，台股每年雙位數上漲，指數水漲船高，加上投資人參與熱絡，成交量明顯增加，去年上市櫃合計日均量來到近五〇〇〇億元，各家券商不論是經紀業務或是自營業務，全都獲利滿滿。

金管會也助攻證券商。由於目前市場電子交易比重高達八成，投資人已多數透過手機或電腦下單，連打電話的投資人都大量減少，券商陸續減少營業大廳後，過去號子人山人海聽明牌的盛況不再；金管會去年三月宣布允許券商將分公司變更或新設「簡易分公司」，每年限三家，讓券商降低成本。

券商主管表示，設簡易分公司有許多好處，一是業務範圍簡化，僅做財管、或客戶開戶前置作業，沒有交易業務，人員配置及營業坪數可以減少；二是券商營業保證金從五〇〇萬元降到二〇〇萬元，少了六成，也免繳存五十萬元的交割結算基金，成本明顯降低。

不過根據證交所公告，從去年三月起至今年一月底止，證券商只有四個營業據點熄燈，分別是美好證券台中分公司、台企銀證券三民分公司、兆豐證券內湖及景美分公司；但也有國泰證券新設新竹分公司，以及陽信證券新設台中及台南分公司。不過也有一些券商搬移營業據點，應該是為節省空間、增加坪效。

