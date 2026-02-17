中南部8縣市 26處、28公頃 台糖釋地 再蓋1.3萬戶社宅

台糖持續釋出土地，提供中央與地方政府興辦社宅。圖為轉為社宅的台糖學苑。（取自台糖官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕提供中央與地方政府興辦社會住宅，台糖二〇二六年持續釋出土地，將有多達二十六處、約二十八公頃，估可再興辦一萬三七三四戶社宅，主要在中部以南的八縣市；另台糖自有學苑轉型青年住宅，因租金行情親民，核定為社宅後再打八折，過半學苑出租率已逾八成。

已釋地48公頃 辦2.6萬餘戶社宅

賴清德總統競選政見之一即興建二十五萬戶社宅，但因土地不夠、加上六都估有三十七．五萬戶空餘屋，政策改以包租代管的空餘屋補上興建社宅缺口，但照顧百萬租屋家戶目標不變，社宅興辦、包租代管與租金補貼等三軌併進；到二〇二五底，社宅興辦戶數已達十二．二萬戶。

台糖統計，自二〇一八年起累計提供政府單位共四十七處、約四十八公頃土地，合計興辦二萬六八九七戶萬戶社宅，等同二十一％來自台糖土地或自有學苑轉型青年住宅。

台糖今年再提供二十八．三八公頃興辦社宅，興建期程由內政部規劃辦理，分別位苗栗縣三處，台中市、彰化縣各為四處，雲林縣一處、嘉義縣二處，台南市、高雄市各有五處，及屏東縣二處等，多集中在中南部八縣市。

6學苑轉作社宅 出租率逾8成

台糖過去為學子興建的九大學苑，因少子化關係，六個已轉作社宅，核定社宅後、租金打八折，主要房型有單人、雙人與三人房，最低月租只要三三〇〇多元。目前長榮宿舍、安南學苑滿租，台中公營學院、苗栗學苑、高雄楠梓學苑、屏東椰林學苑出租率都穩定逾八成。

