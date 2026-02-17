正港東升西降》外資越喊越高 台灣GDP成長拚破34年紀錄

（數據整理︰記者高嘉和）

〔記者高嘉和/綜合報導〕全球人工智慧（AI）熱潮持續，外資機構對台灣2026年經濟展望「越喊越高」。自2026年1月起，各大外資銀行陸續發布最新經濟預測，從最初的4字頭（4%）一路向上加碼，近期更喊出逾8%成長率，台灣有望連續2年經濟成長破8%，將是1992年以來首見。

中共總書記習近平在2021年喊出「東升西降」政治概念，即所謂東方文明代表的中華人民共和國崛起，將會取代以美國為代表的西方文明，但已遭到民主國家提防與圍堵；反而是台海兩岸經濟成長出現「東升西降」逆轉，台灣有望連續2年經濟成長率超過中國！

星展銀行︰有機會挑戰6~7%

今年1月初，星展銀行（DBS）經濟學家馬鐵英率先將台灣2026年GDP成長預測上調至4.8%，並預期台灣將持續領先香港、新加坡與韓國等其他亞洲四小龍。馬鐵英還分析，若半導體關稅獲得豁免，台灣成長率甚至有望挑戰6%至7%高水準。

瑞銀︰4%上調至6.9%

2月初，瑞銀（UBS）也宣布大幅上調台灣2026年GDP預測至6.9%，遠高先前市場共識的4%。瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎形容，台灣已超越越南，成為「亞洲增長最強的經濟體」；瑞銀更樂觀預測，在AI蓬勃發展的情境下，若生產力加速提升，未來兩年台灣經濟成長率甚至可能加速至8.5%以上。

美國銀行︰上調翻倍至8%

美國銀行（BofA）接著發布最新報告，基於全球對台灣科技產品的需求「熱絡」，將台灣今年GDP成長率預測從原先的4.5%，一口氣上修3.5個百分點至8%。美銀分析師指出，台灣企業生產的科技硬體面臨強勁的全球需求，加上匯率趨穩及台美達成貿易協議等利多因素，AI動能正開始向更廣泛的經濟層面擴散。

西進成長腰斬 AI重返榮耀

台灣在1990年代前，經濟成長率動輒破8%、甚至衝破10%，但隨著開放台商赴中投資，且中國加入世界貿易組織（WTO）後成為世界工廠，台灣不只傳產業、連科技業也加速西進，經濟成長明顯煞車，平均成長率腰斬不到4%；但隨著美中經貿對抗加劇、供應鏈分流與台商返台投資，加上AI需求爆發，台灣去年經濟成長率大增至8.68%，若今年成長再度破8%，將打破34年來的新紀錄。

