正港東升西降》經濟大省齊降目標 中國保5難以為繼

（數據來源︰記者高嘉和整理）

〔記者高嘉和/綜合報導〕2026年以來，中國各省市陸續公布經濟數據，多達19個省市下調2026年GDP（國內生產毛額）成長目標，其中包括廣東、浙江等「經濟引擎」，預示今年中國全國經濟成長目標可能出現4年來的首度下調，凸顯在內需疲軟與外部衝擊的雙重夾擊下，中國要透過數據「灌水」來維持5%經濟成長率已越來越困難。

廣東連4年未達標 已無力灌水

綜合中國媒體報導，中國經濟第一大省的廣東，將2026年GDP成長目標從去年的5%下調至「4.5%至5%」區間；浙江、河南、福建、湖南等省份也紛紛將目標從「5.5%左右」下調至「5%左右」或更低；天津與遼寧等北方省市更直接將目標設定在4.5%左右。

請繼續往下閱讀...

中國各省市紛紛下調目標，凸顯地方政府不得不面對過去設立過高目標卻屢屢落空的尷尬現實。以廣東為例，雖然目標常設在5%以上，但實際成長已連續4年未達預期；湖北與湖南亦面臨同樣窘境。顯示出過去依賴舉債投資和房地產驅動的「GDP競賽」模式已走到盡頭，地方官員在財政壓力與轉型陣痛下，已無力再為數字「灌水」。

野村證券報告警告，中國社會消費品零售總額的急劇放緩將持續，若無更強力的刺激政策，今年恐難保住4.5%的成長底線；且2026年面臨川普政府可能發動的第二輪貿易戰，以及全球供應鏈重組的壓力，傳統出口行業動能正在消失。

國際貨幣基金（IMF）與高盛等機構近期對中國2026年經濟預測維持在4.5%至4.8%的溫和區間，顯示中國經濟正面臨「青黃不接」結構性困局，即舊有的房地產與基建投資引擎熄火，而備受期待的「新質生產力」熱度雖高但同樣面臨產能過剩與內捲的風險。

相關新聞請見

正港東升西降》外資越喊越高 台灣GDP成長拚破34年紀錄

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法