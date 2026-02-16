Q4中企財報慘 中股開紅盤被看衰

中國15日展開9天春節假期。彭博報導，由於去年第4季上市企業財報不佳，獲利展望也令人憂心，加上消費需求持續疲軟，中國股市在年後的前景黯淡。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國十五日展開九天的春節假期，對於期待在年假過後股市開紅盤的中國投資人來說，結果可能會令他們大失所望。《彭博》報導，由於去年第四季上市企業財報不佳，獲利展望也令人憂心，加上消費需求持續疲軟，中國股市前景黯淡。

摩根士丹利的分析顯示，中國上市企業的獲利預告顯示，去年第四季業績將「大幅惡化」。野村控股指出，最新的經濟指標凸顯消費需求持續疲軟，中國政府的刺激計畫正在縮減。

瑞聯銀行（UBP）駐新加坡董事總經理凌偉森指出，市場對中國股市的信心正處於低迷，部分原因是投資人不願在長假前承擔風險，也因為缺乏新的利多因素、近期中國監管審查力道加大、以及持續加劇的市場競爭。

今年迄今，MSCI中國指數僅上漲〇．八％，而MSCI全世界指數上漲二．八％，亞洲主要國家股市漲幅更為驚人，南韓股市飆漲卅．七％，台灣股市勁揚十六％，日本股市也大漲十三．一％。

中國上市企業去年第四季的預告業績令市場失望。摩根士丹利的數據顯示，逾兩千家中國A股上市企業去年第四季的業績預告顯示，做出負面預警的家數比正面預警的家數多十四．八％，較去年第二季的四．八％擴大。其中，又以小型企業的業績表現最差，尤其是在房地產和消費品領域。

經濟成長趨緩是拖累企業獲利主因。中國去年第四季經濟成長率放緩至四．五％，為二〇二二年新冠肺炎（COVID-19）疫情封控措施解除以來最低增速。中國國家統計局公布的數據顯示，一月生產者物價指數（PPI）年減一．四％，為連續第四十個月負成長，顯示中國仍面臨通縮壓力。與此同時，官方一月製造業採購經理人指數（PMI）也顯示，經濟成長意外放緩。

