行政院拍板 5月民生用天然氣、桶裝瓦斯凍漲

行政院長卓榮泰今（23）日在院會除拍板計程車每輛最高補6000元外，5月份的民生用天然氣，以及桶裝瓦斯也將凍漲。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應中東戰爭局勢影響，國際油價持續攀升，行政院長卓榮泰今（23）日在院會除拍板計程車每輛最高補6000元外，之前也已宣布電價凍漲，另外5月份的民生用天然氣以及桶裝瓦斯也將凍漲。

卓榮泰表示，因應中東局勢持續變化，政府相關部會持續審慎因應，確保民生穩定。目前國內石油仍維持安全存量，天然氣到6月也調度無虞，我們持續推動專案平穩機制，維持油價為亞鄰最低價；截至上週，中油公司預估已經吸收114.7億元。

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卓榮泰說，今天行政院院會，也決定採取三項新措施，持續減輕產業負擔，照顧民生需求：

1、在民生物價部分：除了之前已經宣布的電價凍漲之外，5月份的民生用天然氣，以及桶裝瓦斯也將凍漲。

2、在交通運輸部分：計程車是大眾運輸系統的重要一環，政府從5月20日起，將推動計程車油價補貼專案，針對全國約9萬輛合法登記在籍的計程車（包括多元計程車在內），純電車以外，每台車補貼6千元的方案，來減輕運將朋友的負擔；未來也會視後續局勢發展，視需要再研議擴大補貼。

卓榮泰指出，公路客運、國內航空也將凍漲3個月，價差將由政府補貼，不會轉嫁給消費者；國內海運客運船舶運送業的部分則將視長短程，提供業者補貼3個月的各項方案。

3、在漁業支持部分：有鑒於三週平均海運油價已達到中東衝突前2倍的標準，政府將啟動遠洋漁業「每船120萬到350萬的作業補助」或「每船80萬至200萬靠港整補」，讓業者二選一的方案。對於沿近海漁業，近期觀察每公秉已達到2萬餘元，政府會持續關注，如果漁船用油超過每公秉2萬1565元的標準，也會啟動每公秉補助1000元的措施。

卓榮泰說，在穩定供應鏈部分，中油及台塑4月已經增產5千噸聚乙烯，將可穩定塑膠袋的數量與價格；但除了塑膠袋之外，也要請跨部會持續合作，媒合醫療器材、農業包材的需求，維持重要民生必需品供應穩定。此外，在工程會盤點下，瀝青也可足量供應到6月底，政府也會持續確保供應無虞。

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