台股收盤》38921點新高曇花一現！指數跌164點收37714點



首次上稿:09:11

更新時間:13:47

台股週四（23日）盤中站上38000點大關，但創高後賣壓湧現，終場指數收在37714.15點，下跌164.32點，或0.43%，成交金額1.4兆元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊停火協議原定於週三（22日）到期，美國總統川普於週二宣布延長停火，加上樂觀的企業獲利報告，提振市場情緒，美股4大指數全面上漲。台股週四（23日）應聲狂飆，開盤雖然僅上漲93.22點，但買盤隨後湧進，早盤一度大漲1043.48點，觸及38921.95點，寫下歷史新高。不過指數在創高後賣壓湧現，到了10點過後，指數下殺翻黑，一度下滑至37164.44點，重挫714.03點，高低點震盪達1757點。

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終場指數收在37714.15點，下跌164.32點，或0.43%，成交金額1.4兆元。

前10大成交額跌多漲少，台積電漲30元，收2080元，成交額為1.015兆元，排名第1；聯發科跌80元，收2215元，成交額為635.6億元，排名第2；鴻海漲4元，收225元，成交額381.08億元，排名第3；臻鼎-KY漲10元，收325元，成交額為365.87億元，排名第4；主動統一台股增長（00981A）跌0.33元，收26.62元，成交額為320.44億元，排名第4。

台達電跌35元，收1980元，成交額為303.1億元，排名第6；南亞科跌11元，收208元，成交額為299.82億元，排名第7；旺宏跌8.5元，收126元，成交額291.08億元，排名第8；穩懋跌40元，收560元，成交額288.2億元，排名第9；景碩跌12.5元，收479元，成交額為276.7億元，排名第10。

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