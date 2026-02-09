〈財經週報-電動車市場〉通吃油車和電車 汽車經銷商轉型創生機

汽車經銷商導入日本技術授權，進軍汽車美容市場。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

電動車大量興起，已有經銷商搶先佈局，轉型進軍汽車美容和汽車精品市場，創造營運成長動能。（記者楊雅民攝）

電動車若大量興起，傳統經銷商都「剉咧等」，擔心將威脅穩定的汽車售後維修收入，已有經銷商搶先佈局，轉型進軍汽車美容和汽車精品市場，創造新的營運成長動能。

汽車經銷商的轉型求生術

進軍美容等3大業務 搶售後市場商機

經銷福特汽車長達40年、也是福特汽車新竹和苗栗地區最大經銷商新苗汽車第2代的捷博董事長彭仕邦表示，電動車已經勢不可擋，電動車售後維修需求低，未來汽車經銷商不能單純買賣車子，需對市場變化快速應變。

請繼續往下閱讀...

他認為，消費者不管開燃油車和電動車，都脫離不了3個面向，包括汽車美容與鍍膜、輪胎更換、鈑噴維修等3大業務，台灣汽車售後市場規模達約2442億元，這3大業務已高占汽車售後市場比重57%，其中汽車美容市場規模高達731億元、鈑噴達369億元、輪胎快保達285億元。

捷博也已在3大市場卡位，分別經營日本技術授權的汽車鍍膜及美容KeePer PROSHOP、法系輪胎品牌Michelin馳加，以及自營Jesper捷博鈑噴中心，自許要成為「汽車售後服務界的7-ELEVEN」。

經銷VOLVO和SUZUKI汽車的凱銳光電董事長林傳凱指出，電動車市場還在爬升，但會有天花板，只是台灣市場還沒有到天花板，直言如果汽車經銷商全部轉賣電動車會非常危險，售後保養的收入會大減。

他以經銷的VOLVO汽車為例，過去幾年積極導入電動車，也讓保養廠營收面臨成長壓力，只好經營汽車美容、賣精品和改裝品來增加營收，同時增加經銷年輕客群較多的SUZUKI汽車，維持成長動能。

另一汽車經銷商則觀察，台灣汽車市場已進入春秋戰國時代，經銷商過去建立的城堡已經不管用了，去年又遇到台美對等關稅重擊，汽車庫存的資金壓力大到嚇人，有些經銷商不堪虧損被迫退場，有些則咬牙苦撐。

經銷商直言，未來不想被市場淘汰，就需跟著潮水浮在水上，萬一今年車市又不好，國際車廠在台分公司或總代理沒有因應市場設定合理銷售目標，硬是大量進口車子塞給經銷商，中小型經銷商恐怕又會出問題，形容能活著登岸就很厲害了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法