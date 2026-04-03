川普祭新藥品關稅 行政院：專利藥規劃設廠、學名藥暫時豁免

美國總統川普下令對特定藥品徵收新關稅，行政院台美經貿工作小組今（3）日表示，初步分析並無國產藥外銷美國之情形，整體評估對我國藥品產業之影響可控，政府將持續與業者密切合作，共同因應。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普下令對特定藥品徵收新關稅，行政院台美經貿工作小組今（3）日表示，「台美投資合作備忘錄（MOU）」中，即已載明學名藥及其原料豁免對等關稅，而「台美對等貿易協定（ART）」，也將學名藥納入豁免對等關稅之項目當中。未來台美雙方仍將保持密切聯繫，我方也會積極因應美方301調查，以鞏固既有談判成果。

台美經貿工作小組指出，此則行政命令係對進口之專利藥品及其原料課徵100%關稅，惟對與美國政府簽訂回流生產或最惠國藥價協議的企業，給予暫時性更優惠稅率；此次命令暫時豁免學名藥及其原料，將於一年內重新評估。

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台美經貿小組指出，根據我國2024年藥品出口統計，出口美國學名藥計新台幣84.72億元，佔整體輸美製劑外銷產值86.5%，此部分屬暫時豁免範籌；而專利藥計新台幣13.2億元，佔整體外銷產值13.5%，目前已規劃設廠。此外，罕見疾病用藥及疫苗部分，初步分析並無國產藥外銷美國之情形，整體評估對我國藥品產業之影響可控，政府將持續與業者密切合作，共同因應。

台美經貿工作小組表示，在於美東時間1月15日所簽訂的「台美投資合作備忘錄（MOU）」中，即已載明學名藥及其原料豁免對等關稅，而於美東時間2月12日所簽訂的「台美對等貿易協定（ART）」，也將學名藥納入豁免對等關稅之項目當中。不過，後來因為美國最高法院判決IEEPA課徵之對等關稅失效，美方目前正依第301條款重建法律基礎，因此ART尚未正式生效；未來台美雙方仍將保持密切聯繫，我方也會積極因應美方301調查，以鞏固既有談判成果。

台美經貿工作小組表示，針對少部分輸美專利藥品，我方將援引美方行政命令中關於投資回流之優惠機制，說明我國業者已在美規劃設廠之具體進度與時間表。此外，美方在此則行政命令中亦表示，將於一年內檢討學名藥豁免的存續，我方將持續與美方積極溝通，爭取我優惠待遇。

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