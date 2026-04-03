獨家》日半導體商罕見公開「受駭日記」！還原台灣子公司遭勒索軟體攻擊

日本九州電子揭露台灣子公司遭駭，罕見以「三階段公告」還原勒索軟體攻擊始末。 （截自九州電子官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕日本半導體企業九州電子（Kyushu Denshi）近日罕見以「三階段公告」形式，對外揭露其台灣子公司頻光半導體（MOST）遭勒索軟體攻擊的完整過程。公司於日本官網逐步說明事件發展，從系統感染、緊急隔離，到後續復原與安全確認，清晰還原整起資安事件的應對軌跡。

根據第一階段公告內容，事件發生於3月21日凌晨，子公司頻光半導體內部系統遭受未經授權的外部存取，並已判斷為資訊安全重大事件，根據調查顯示，該事件可能涉及勒索軟體攻擊，因此已立即啟動內部應變機制、隔離受影響系統並展開詳細調查。

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第二階段進一步確認為勒索軟體攻擊，且已影響電子郵件、接單與出貨流程，顯示衝擊已從IT系統擴散至實際營運層。

第三階段的公告中，九州電子確認未橫向擴散至日本總部，也未偵測到任何外部非法存取或可能導致資料外洩的通訊異常。為進一步降低潛在風險，公司同時強化內部資安防護措施，包括對各終端設備進行隔離處理、全面檢視並升級端點防護機制，以及重新檢討並強化帳號認證與密碼管理制度，確保整體系統安全無虞。

資安專家指出，這事件最值得關注的一點是，事件由日本母公司主動對外揭露，並以三階段持續更新進度。在亞洲製造業中，這類「分階段透明揭露」並不常見，反映出其在資安治理與供應鏈信任管理上的成熟度。

資安專家、竣盟科技總經理鄭加海指出，從目前公告的資訊來看，攻擊極可能由郵件系統作為初始突破口。這類手法在近年勒索攻擊中極為常見，包含惡意附件、釣魚郵件或郵件伺服器漏洞利用。

事件發生後，頻光半導體與母公司同步啟動防禦措施，包括端點掃描、伺服器檢查、帳密重設與驗證機制強化。然而，為防止攻擊擴散，企業採取了「全面遮斷」策略，導致對外郵件服務中斷，進一步影響接單與出貨。

在第三階段公告中，九州電子確認未發現由台灣子公司向母公司擴散的跡象、已完成端點隔離與身分驗證強化等，這也代表事件已由「事件應變」進入「事件後強化」階段，顯示母公司在初期即成功阻斷潛在的供應鏈橫向感染風險。

不過，外界觀察到頻光半導體官網仍無法連線，截至記者上稿時間（約下午2點40分）為止，畫面仍顯示「ERR_CONNECTION_TIMED_OUT」。對此，鄭加海指出，這種情況可能反映企業正處於防禦與系統復原階段，而非單純異常。

實務上，企業在面對資安事件時，常會主動關閉對外服務，以防止攻擊者持續入侵或進行橫向移動；同時，當內部系統進行隔離或重建作業時，對外服務也往往需同步下線。

此外，也可能透過防火牆或ISP（網際網路服務供應商）層級封鎖外部流量，以阻斷指揮與控制（C2）連線或資料外洩風險；在進行數位鑑識期間，系統甚至可能被暫時「凍結」，以確保證據完整性、不被竄改。因此，「網站無法連線」在成熟的資安應變流程中，往往是一種有意識的防禦措施。

此次日本九州電子主動揭露台灣子公司遭駭事件，專家指出，這事件正是「供應鏈資安治理」的真實案例，而企業透過分階段對外公告，不僅有助於即時回應外界關切、穩定供應鏈與客戶信心，也能在資訊揭露與風險控管之間取得平衡，同步保護內部調查進度與系統復原作業。

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