高頻補貨帶動回購 酷澎助清潔品牌擴大長期成長

酷澎家庭與個人清潔用品選擇眾多，並結合 「火箭速配」服務，即時滿足顧客需要。 （Coupang酷澎提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕在日常消費市場中，家庭與個人清潔用品因具備高使用頻率、固定補貨週期與高度回購特性，長期被視為最具品牌經營價值的關鍵品類之一。隨著線上購物成為消費者日常採購的主要管道，清潔用品的銷售場景也逐步由單次比價，轉向長期補貨與品牌信任的累積，使線上零售通路成為品牌深化消費者關係的重要布局。

隨著清潔用品的日常補貨消費習慣轉移至線上，Coupang酷澎逐步成為消費者心中的首選，也讓品牌能在高頻接觸中建立「熟悉、可信賴」的品牌印象。憑藉廣泛且年輕化的用戶群，以及高度回購導向的消費行為，酷澎已成為清潔品牌深化消費者關係的重要場域。

從整體表現觀察，包含正隆、台灣中科、伊潔維、妙管家，以及新進入線上通路布局的明洞等品牌夥伴，2025年下半年相較上半年皆展現顯著成長動能，反映在穩定補貨需求與回購行為帶動下，品牌更容易在線上通路中累積支持度，並持續擴大消費者基礎。

在線上購物流程中，「搜尋」往往是消費者接觸商品的第一步。酷澎因應台灣獨有的注音拼音系統，建立專利搜尋系統，即使消費者僅輸入不完整的注音聲符，系統仍能即時辨識需求並呈現相關商品，降低搜尋門檻。品牌與商品更自然地進入消費者的選擇範圍，擴大曝光與轉換。

根據最新產業報告指出，高達75%的網購消費者曾在線上購買日用品，顯示日用品消費型態持續向線上轉移。由於洗沐用品、衛生紙、洗衣精等清潔用品多具重量或體積，對居住於無電梯公寓的消費者而言搬運不便；透過酷澎一鍵下單、快速配送到府或指定地點，省去搬運負擔，讓日常補貨彈指完成。

