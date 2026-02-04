彭博：輝達即將達成協議 擬向OpenAI投資200億美元

知情人士透露，輝達將向OpenAI投資200億美元，作為該公司新一輪募資的一部份。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，輝達（NVIDIA）即將達成協議，將向OpenAI投資200億美元（約新台幣6334億元），作為該公司新一輪募資的一部份，這將是這家晶片製造商對ChatGPT開發商至今規模最大的單筆投資。

《彭博》報導，OpenAI計劃在新一輪募資中籌集高達1000億美元（約新台幣3.16兆元），其中大部份資金將來自大型科技公司。亞馬遜（Amazon）已就最多投資500億美元（約新台幣1.58兆元）進行過洽談，軟銀集團（SoftBank Group）也就上看300億美元（約新台幣9501億元）的投資進行過討論。

此前，《金融時報》報導稱，輝達可能投資高達200億美元（約新台幣6334億元）。

輝達和OpenAI一直是全球發展人工智慧的兩大支柱，但近期報導揭露，兩家公司出現緊張關係，也讓這兩大巨頭關係受到新的審視。《華爾街日報》日前報導，輝達9月宣佈向OpenAI投資高達1000億美元（約新台幣3.16兆元）的計劃已經停滯。

不過，2家公司的執行長隨後都公開表示，雙方仍致力於繼續合作。輝達執行長黃仁勳週末在台北受訪時表示，公司肯定會參與OpenAI下一輪募資，因為這是一項「非常好的投資」，並補充，這有可能會成為輝達至今為止「最大的投資」。

