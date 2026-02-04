麻吉大哥再遭部分清算 累計清算次數達252次 網譏：不負王者之名

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成近來玩加密貨幣大翻車。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成加密帳戶3日再次遭部分清算，目前累計清算次數達252次。

近來加密貨幣市場受到宏觀經濟不確定性、資金流向變化，以及市場情緒快速反轉等多重因素影響，價格走勢劇烈震盪。比特幣3日盤中一度跌破7.3萬美元（約新台幣230.87萬元）大關，觸及近16個月以來的最低價格；以太幣也同步下跌，盤中也一度跌破2150美元（約新台幣6.8萬元），最低觸及2118.84美元（約新台幣6.7萬元）。

鏈上分析團隊Lookonchain3日晚間在X發文指出，黃立成又被部分清算了！他現在總共被清算了252次，真是名副其實的清算之王。

消息一出，引發網友熱議論，有網友表示「不負王者之名。」、「這哥們兒膽子真大，被清算了250多次之後居然又回來了。」、「有些人收集郵票，他收集清算股票。」、「別擔心，兄弟錢多到花不完！ ！」、「每次打開X，都發現他們已經清算了!」、「252起清算案件……這已經成為歷史遺留問題了。」、「他的存款沒有上限嗎？」等。

