台彩推出吉祥物哈啾咪 聯名刮刮樂上市

台灣彩券公司推出吉祥物團體「哈啾咪」，以喜鵲與石虎作為設計靈感的「瑞力酷」和「灣得福」組成，並為吉祥物量身打造聯名款刮刮樂。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司昨推出吉祥物團體「哈啾咪」，以喜鵲與石虎為設計靈感的「瑞力酷」及「灣得福」組成，聯名刮刮樂「哈啾咪」同日上市，每張售價500元，頭獎500萬元；另有4款新品，包括每張售價200元的「獎金樂翻倍」及「好運連發」、頭獎皆為200萬元，以及每張售價100元的「推金幣」及「財神報到」，5款新品總獎項超過1220萬個，總獎金逾47億元。台彩春節前共發行15款刮刮樂，100萬元以上獎項達1479個，總獎金逾399億元，均刷新紀錄。

台彩昨舉辦吉祥物偶裝亮相記者會，「哈啾咪」是以喜鵲為原型延伸設計的「瑞力酷」，以及擁有錢貓寓意石虎的「灣得福」組成；「瑞力酷」象徵喜事到來與好運降臨，個性開朗酷跩，佩戴黑色墨鏡具有隨時偵測好事的力量，背著象徵喜氣的紅色彩球背包到處報喜，所到之處充滿正能量；「灣得福」外型仿石虎的貓型，擁有異常穩定的氣場，標配一雙厭世眼，低調溫和的性格蘊含療癒人心的力量，默默帶來安心與好運。

中國信託銀行執行副總經理高人傑表示，中信銀委託台彩發行公益彩券已是第20年，「我們不只發行彩券，更希望好事可以在台灣這片土地上擴散，每張公益彩券都是社會大眾善良的累積，更是對台灣社會美好未來的期盼」。中信銀也持續督促台彩進行多樣貌發展、貼近民眾生活，這次吉祥物的誕生，就是布局市場年輕化的重要一步。

為慶祝吉祥物誕生，台彩特別於春節前壓軸推出聯名款刮刮樂「哈啾咪」，每張售價500元，5000元以上獎項超過10萬個，頭獎500萬元共4個，總中獎率42.02%；票面中「瑞力酷」彈奏電吉他，「灣得福」從堆滿金幣的寶箱中一躍而出，搭配鑽石、鈔票與公益彩券的雙心標誌，象徵買彩券不只有機會中獎，更是做公益、做好事。

