財經青紅燈》東進與西進大不同

台美達成貿易協議，儘管在關稅方面取得最優惠待遇，卻因承諾對美投資2500億美元，遭在野人士質疑「掏空台灣」。確實，當年台商大舉前往中國投資，不僅在台投資大減，還把台灣的廠房關掉，造成「產業空洞化」，導致台灣一度陷入「悶經濟」；然而，這幾年台積電等大廠赴美投資後，在台投資不減反增，帶動出口大爆發、經濟成長強勁，東進與西進的結果大不同。

主計總處上週公布2025年第4季GDP成長概估12.68%、創38年單季新高，2025年GDP成長8.63%、創15年新高，遙遙領先中國的5%、新加坡4.8%、香港3.5%、南韓1%等；且2025年台灣人均GDP將近4萬美元，超車日、韓。台灣已多年未出現如此高的經濟成長率，還是在2024年經濟成長5.27%的高基期下，整體經濟表現有目共睹。

外界憂心對美投資將影響我國經濟表現，但台積電2020年宣布赴美設廠以來，自2021年至2025年，台灣民間投資平均年增逾6%、經濟成長率平均4.8%，顯示企業進行全球布局的同時，國內投資持續進行；而且，這幾年台灣對美出口快速成長，2025年對美出口1982.72億美元、年增78%，對美出超1501.16億美元、年增1.32倍，2025年我國總出超為1571.37億美元，等於逾95%出超來自美國。

所以，關鍵不在於對外投資多少，而是對內投資多少，過去台商大舉西進，不僅減少在台投資，甚至關掉國內廠房，產業大量外移中國，導致國內投資不振、經濟成長停滯。而這幾年科技大廠東進投資的同時，國內投資步伐未停歇，台積電將在台陸續建置14座2奈米以下晶圓廠，且輝達、美光等國外大廠也紛紛來台投資，國內投資動能強勁、出口持續爆發，何來「掏空」？（鄭琪芳）

