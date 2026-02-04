抗中壟斷關鍵礦產 川普啟動「金庫計畫」

美國總統川普二日在數名內閣官員和產業界代表的見證下，宣布啟動一項約120億美元的關鍵礦產儲備「金庫計畫」。（歐新社）

斥資120億美元 為產業建立戰略庫存

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普二日在數名內閣官員和產業界代表的見證下，宣布啟動一項約一二〇億美元（新台幣三七八八億元）的關鍵礦產儲備「金庫計畫」（Project Vault），以對抗中國在關鍵礦物領域的壟斷地位，並在短缺和緊急情況下支持國內製造商。

美國進出口銀行（Exim）將為這項計畫提供一〇〇億美元融資，另外約二十億美元將來自私人資本，目標是在全國範圍內建立可供製造商使用的關鍵礦物。該計畫將由一名獨立的執行長領導，Exim將在董事會中占有一席之地，並由Traxys、Mercuria和Hartree Partners三家合作的貿易商，負責採購稀土、鋰等關鍵礦物，同時建立六十天的戰略庫存。

川普在白宮表示：「這項計畫是為了確保美國企業和勞工永遠不會因為任何短缺而受到傷害，我們不希望一年前經歷的事情重演。」他指的是華府和北京之間的貿易爭執，導致北京兩度對稀土出口實施管制措施，迫使美國製造商減產，並透過談判來使北京延緩管制措施。

川普指出：「一如我們長期以來擁有國防戰略石油儲備和關鍵礦產儲備，我們現在正為美國產業界建立儲備，以避免任何狀況。」美國已擁有某些關鍵金屬的國防儲備，去年又增加至少十億美元的原料。

美國商務部長盧特尼克抨擊歷任前總統讓關鍵礦產完全落入中國掌控，使美國的採礦產業崩潰，同時中國卻不斷開礦，如今美國正在奪回或重振關鍵礦產資源、採礦業、汽車業和半導體產業。

通用、谷歌等知名企業加入

包括洛克希德馬丁公司、通用汽車、Google和電池製造商Clarios在內的十幾家公司，已簽約成為「金庫計畫」成員，他們將預先支付一筆費用，以確保在緊急情況下，當他們難以在公開市場取得所需的關鍵礦產時，有權從庫存中提取礦物。

