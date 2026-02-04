工商協進會︰EPPD助攻台企布局全球

工商協進會重申，盼盡速推動台美對等貿易協定（ART）的簽署，確保台美供應鏈穩定發展。（彭博資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台美完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）並簽署「矽盛世宣言」。對此，工商協進會表示肯定與支持，指出本次對話不僅是美國總統川普就任後台美高層經貿互動的重要指標，更精準對接全球AI浪潮與供應鏈重組趨勢，為台灣企業拓展全球市場注入新動能。

工商協進會重申，盼盡速推動台美對等貿易協定（ART）的簽署，確保台美供應鏈穩定發展。

工商協進會表示，本次會議是二〇二〇年首屆EPPD以來，主談人首度實體對談，指標意義重大，從美方官員踴躍出席，足見其對台灣經濟安全地位的高度重視。工商協進會認同「台海和平穩定攸關全球經濟安全」共識，將有助於國際資金與技術駐留台灣，穩定產業長遠經營環境。

工商協進會指出，本次對話精準聚焦台美產業的互補優勢，首先是正體中文語料庫在AI模型的應用，有助於台美企業在可信賴AI與先進機器人領域深度媒合。同時，透過Green UAS（綠色無人機系統認證）的國際認證與低軌衛星合作，台灣無人機與通訊產業將加速切入美方市場，打造安全可靠的先進科技供應鏈。此外，雙方在關鍵礦物與第三國區域投資的合作，也為台廠的全球布局提供更具實質韌性的戰略活路。

