台積提告羅唯仁並求償

台積電宣布對前資深副總經理羅唯仁提告。（資料照）

涉嫌違約、違反競業禁止與營業秘密

〔記者洪友芳、廖家寧／綜合報導〕台積電終於打破沉默！宣布昨日（二十五）已向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，此訴訟主要依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

確認簽有保密、競業條款 竟竊密在退休後轉投英特爾

這是台積電成立以來首度對資深副總提告，針對羅唯仁退休後即轉赴競爭對手英特爾擔任執行副總裁，牽涉違約、違反競業禁止與營業秘密法等三項，台積電採取法律行動並提出違約賠償。

請繼續往下閱讀...

轉幕僚單位 仍索取研發部門資料

羅唯仁七月底於台積電退休後，本報十月底獨家報導他回鍋老東家英特爾擔任研發副總，震驚業界。上週本報再度率先報導，業界傳出羅退休前以高階主管職權，要求下屬對其進行二奈米以下等先進製程技術簡報，疑帶走大批相關資料，台積電正蒐證並準備採取法律行動。高等檢察署智財分署也分他字案，調查釐清有無涉犯國安法情形。

台積電近一週來始終未對此事件回應，昨終於宣布提告。台積電表示，羅唯仁自二〇〇四年七月起任職該公司並擔任副總經理，二〇一四年二月升任資深副總經理，二〇二四年三月調任「企業策略發展部」資深副總，並於二〇二五年七月二十七日正式退休。

台積電強調，「企業策略發展部」的部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務；但在轉任該部門後，羅仍要求研發部門（此指職級在資深副總以下之同仁，並無監督隸屬關係）召開會議並提供資料，以了解正在研發中以及未來規劃的先進製程技術。

退休前面談 聲稱將任職學術機構

台積電指出，羅唯仁任職期間簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭的同意書。公司法務長方淑華今年七月二十二日與他進行離職面談時，特地提供及提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後的競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾。

台積電指出，羅唯仁離職後旋即前往英特爾擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱 EVP），高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉公司營業秘密及機密資訊給予英特爾，因此台積電有採取法律行動（包含違約賠償）的必要。

經部請工研院研議 撤羅院士資格

在台積電宣布提告羅唯仁後，經濟部也發布聲明表示，目前沒有針對工研院院士撤回資格的機制，但已請工研院研議，目前尚在討論中。

經濟部表示，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，將密切掌握對產業的影響。檢調也已針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認該案是否侵害國家核心關鍵技術與違反國安法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法