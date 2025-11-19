財經青紅燈》台灣病？言重了！

《經濟學人》稱台灣匯率長期低估患有「台灣病」 央行5點回應強力反擊。（資料照）

英國《經濟學人》雜誌14日以「台灣榮景的潛藏風險（The hidden risks in Taiwan’s boom） 」為題，指台灣央行長期壓低台幣匯率，導致民眾購買力受損、房價攀升、累積金融風險等問題，並將此形容為「台灣病（Taiwan Disease）」或「福爾摩沙流感（Formosan Flu）」。同日，央行以5點反駁《經濟學人》，並與美國財政部發布聯合聲明，重申美方從未要求台幣升值，並承諾干預匯市金額由每半年改為每季公布，引發市場對台幣升值的預期。

新台幣匯率是否低估？央行應阻升或阻貶等，一直是各界爭論不休的議題，因為匯率是「雙面刃」，升貶各有利弊。舉例而言，5月初台幣遭熱錢狙擊一度急升，出口商叫苦連天，部分企業更出現巨額匯損，外界更開始擔憂1985年「廣場協議」重演，台幣可能複製日圓急升歷史，甚至步上日本「失落30年」後塵。

不過半年時間，《經濟學人》一篇報導引用其編製的「大麥克指數」，指新台幣低估55%，外界轉而擔憂匯率低估的後果。然而，如同央行所言「以單一商品評估匯率並不恰當」，且若參考日、韓等出口競爭國，或許台幣匯率有所低估，但日圓、韓元低估情況更嚴重；根據央行資料，自2024年底以來，新台幣升值5.01%、日圓升0.79%、韓元僅升0.42%，因台幣升幅超過日圓、韓元等，已影響廠商出口競爭力。然而，《經濟學人》的報導未提及日圓、韓元低估問題，卻直指台灣患了「台灣病」，真的是言重了！

事實上，一國匯率合理價位多少，本來就是見仁見智，各方也有不同評估標準，大麥克可以，iPhone何嘗不可？然而，不論如何，匯率波動劇烈絕非好事，央行適度調節有其必要，而央行承諾干預匯市金額由每半年改為每季公布，可提高透明度、減少臆測，對市場確實是件好事。

（鄭琪芳）

