輝達、微軟砸150億美元投資Anthropic 組新的AI合作聯盟

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）和微軟（Microsoft）週二（18日）宣佈，將向Anthropic投資高達150億美元（約新台幣4686億元），進一步推動旨在加速AI模型開發的投資熱潮，這也使得這家AI開發商與競爭對手OpenAI的兩大支持者建立更為緊密的合作關係。

綜合外媒報導，兩家公司將向Anthropic投資高達150億美元（約新台幣4686億元），這比投資將納入Anthropic下一輪增資。作為回報，Anthropic則會從微軟Azure購買價值300億美元（約新台幣9372億元）的運算能力，同時將與輝達在設計和工程方面展開合作。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在週二發佈的影片中表示，我們將成為彼此的客戶，微軟將使用Anthropic的模型，而他們會使用微軟的基礎設施，攜手合作下將一同開拓市場。不過，納德拉也補充，這一切都建立在微軟與OpenAI的合作關係上，為客戶提供更多選擇，強調OpenAI仍是微軟重要的夥伴。

納德拉也提到，Azure正在部署數十萬個輝達GPU（圖型處理器），用於模型訓練。目前Anthropic的模型已在Azure上線，Office 365工具中已可以使用Anthropic的AI模型。

Anthropic先前已承諾從微軟購買高達1 GW（百萬瓩）的運算能力，這些運能將透過輝達Grace Blackwell和Vera Rubin等晶片所運作。如果300億美元（約新台幣9372億元）的投資未能滿足1 GW的運算能力，Anthropic可能會投入更多資金來實現這一目標，代表總支出可能會更高。

新成立的合作聯盟是全球AI競賽中的最新機向，表明儘管存在潛在的商業競爭和政策分歧，但各大巨頭仍必須攜手合作。

微軟是Anthropic對手OpenAI的投資方，已向OpenAI投資超過130億元（約新台幣4061.2億元），不過近幾個月來，微軟和OpenAI之間的競爭日益公開化；輝達執行長黃仁勳則與Anthropic執行長阿莫代（Dario Amodei）在晶片出口和AI造成的就業機會流失等議題上存在分歧的意見。

Anthropic在2021年由OpenAI的前員工創立，該公司將自身定位為可靠、注重安全且值得用戶信賴的企業。雖然的Anthropic規模小於OpenAI，但這家公司開發的聊天機器人Claude以及他們潛在的技術已在金融、醫療保健等產業的客戶及開發者群體中獲得了廣泛的認可。

