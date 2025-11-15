藍白修惡光電三法》經濟部聲明：打擊綠電 就是打擊台灣競爭力

在民眾黨與國民黨聯手下，立法院會昨天三讀通過光電三法修正案，民進黨團舉牌反對。（記者塗建榮攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院三讀通過加嚴規範太陽能板的「光電三法」修正案，罕見引起環團、光電公協會都發聲質疑。經濟部昨發出兩點聲明，強調企業產品出口需要綠電，現行已有綠能與環保平衡發展規範，環評法修法不應打擊綠能、減損產業競爭力。

「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」修正後，包含國家級風景特定區、地質敏感區，未經環評通過不得設置地面型太陽光電系統。

RE100規範 台積電等企業出口需要綠電

經濟部昨發出聲明，認為環評法修法不應打擊綠能，減損產業競爭力；強調「企業產品出口需要綠電」，台灣產品要賣到國外，需要有足夠綠電供應，才能維持國際競爭力。

經濟部指出，參加RE100出口導向的台灣企業，包含台積電、鴻海、聯電等知名大廠，股票市值達新台幣五十二兆元（十一月十二日收盤價），去年營收達到約十五兆元，「打擊綠電、就是打擊台灣的競爭力」。

經濟部強調，「綠能與環保平衡發展」，對於綠能設施的建置，在台灣的環評法規以及子法當中都有相關規範，來保護家園環境。

聲明呼籲，發展綠能是朝野政黨的共同政見、也是為了保護環境；希望大家用開放、科學的態度討論能源政策，經濟部與環境部一起持續努力，追求綠能與環保的平衡發展。

