美股週一開盤回神 金價續創新高

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十二日放軟的論調，表示美國不想「傷害」中國，讓週一全球市場的震盪幅度低於預期，美國主要指數大幅反彈，道瓊開盤飆漲近四五〇點，那斯達克漲近四〇〇點（一．七五％），金價則再創新高，顯示市場的不確定性仍居高不下。

中國上週宣布將擴大稀土出口管制，導致川普揚言十一月起對中國產品加徵一〇〇％關稅，美股上週五重挫，道瓊挫跌近九〇〇點。不過，川普週日的緩和論調，使市場拋售力道減輕，泛歐斯托克六〇〇指數開盤上漲〇．四％，標普五〇〇漲一．三％，費城半導體漲逾四％、台積電ADR（美國存託憑證）強漲七．五％。

亞股部分，香港國企指數昨盤中一度大跌三．六％，之後跌幅收斂，終場收跌一．四五％，滬深三百跌〇．五％。隨著日本自民黨新黨魁高市早苗出任首相出現變數，日經二二五昨收跌一％，南韓綜合股價指數下跌〇．七二％。

彭博報導，一些投資人顯然在拋售中逢低買進，在白宮釋出對協議抱持開放立場的訊號後，預期最糟狀況將被避免。激石集團（Pepperstone）策略師吳迪琳指出，市場應為關稅議題導致的短期波動做好準備，交易員或許將此視為短期震盪而非結構性威脅。

德意志銀行總體研究與主題策略全球首長萊德說：「越來越多投資人認為，這多半是美中雙方的談判戰術，一旦最初的衝擊消退，市場將開始消化達成協議的合理可能性。」

金價明年上看5千美元

黃金現貨昨上漲一．三％、報每英兩四〇六九．五美元新高；白銀更飆漲二．八％、報每英兩五十一．六六美元。美國銀行（BofA）大宗商品分析師昨報告，將明年金價預測從每英兩四四〇〇美元大幅上調至五〇〇〇美元。

另，布蘭特原油反彈一．七％、報每桶六十三．八美元，美國原油上漲一．九％、報每桶六十美元。

