藍白修空污法擴地方權限 工總示警恐引爆電廠、工廠關閉危機

藍白立委提出空汙法修正草案，工總呼籲不宜貿然通過修正草案。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕藍白立委提出空污法修正草案，將於4月29日送立法院衛環委員會審查。工業總會今（24日）表示，修法重點包括擴大地方裁量權、可強制業者減排、限制或禁止燃料使用，以及縮短許可展延期限等，恐使電廠與工廠營運受限，甚至面臨關廠風險，將帶來不可逆傷害，對產業投資環境與整體經濟發展帶來重大衝擊，呼籲維持現行制度，不宜貿然修法。

工總指出，國民黨立委羅廷瑋與民眾黨團分別提出修正版本，其中，第27條原為鼓勵業者主動改善新舊製程污染的機制，但草案改為地方政府可要求業者降低排放總量與濃度，形同強制減量，有擴大地方裁量權疑慮，也恐違反信賴保護原則，且在缺乏中央統一監督下，恐導致各地標準不一。

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第28條部分，現行僅規範燃料成分與混燒比例，但修法後地方政府可公告禁止或限制使用生煤、燃油、SRF等燃料，甚至訂定更嚴格規範。工總憂心，此舉將衝擊全國電廠運作與能源供應穩定，也可能使工廠與鍋爐業者因燃料受限而無法營運。

至於第30條，草案新增「三級防制區」可縮短許可展延期限至2年以下。工總指出，西半部多屬臭氧三級防制區，未來電廠與高科技廠許可證可能僅核發數月，業者須頻繁申請展延，增加行政負擔與營運不確定性。此外，草案也授權主管機關可在展延時變更原許可條件，等同允許地方政府調整用煤量、運轉時數或排放量，企業若不配合恐失去許可，對營運衝擊甚鉅。

針對民眾黨版本，將許可展延期間由3至5年縮短為2至5年，並將審查期間限縮為僅得延續兩個月，工總認為此舉無助改善污染，反而增加行政成本，且讓產業承擔審查延誤風險並不合理。

工總分析，全國約8千家中大型企業仰賴操作許可運作，涵蓋半導體、石化、鋼鐵、水泥等關鍵產業，若因地方審查積壓導致停工，恐引發上下游斷鏈與重大經濟損失，對連續性設備更可能造成不可逆損害。

工總認為空污法修法未充分考量技術可行性與供電穩定，恐增加產業營運風險，甚至引發關廠危機，工總強調，國際經貿變化與地緣政治風險，產業經營已十分辛苦，希望政府應就產業發展與環境保護，積極研擬兼容並蓄的妥適對策與做法，確保制度的穩定性、一致性與信賴感。工總也期盼立法院能體察民瘼，維持現行空污法管理機制，以兼顧環保與產業發展，確保制度穩定與投資信心。

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