美擴大中企黑名單 新增23科企

2025/09/14 05:30

美商務部公告新增23家中企貿易黑名單，包括涉及高效能運算晶片生產的上海復旦微電子及其台灣辦事處。（路透）美商務部公告新增23家中企貿易黑名單，包括涉及高效能運算晶片生產的上海復旦微電子及其台灣辦事處。（路透）

上海復旦微電子及分公司、台灣辦事處也入列

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國商務部十二日以違反美國國家安全與外交政策利益為由，將二十三家中國實體，包括兩家協助中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）取得美國晶片製造設備的半導體公司，列入貿易黑名單「實體清單」，因這些公司參與支持中國軍事和先進運算領域發展。其中，涉及高效能運算晶片生產的上海復旦微電子其台灣辦事處，也被列入黑名單。

參與中國軍事、先進運算發展

路透昨報導，美國聯邦公報十二日將三十二個實體列入貿易黑名單，其中二十三家位於中國，印度、伊朗、新加坡與台灣各一家，土耳其三家、阿拉伯聯合大公國兩家。

該公報指出，中國吉姆半導體科技（無錫）與吉存半導體科技（上海）公司，由於為中芯北方集成電路製造（北京）公司，以及中芯國際（北京）公司取得生產設備，而遭貿易制裁；中芯國際早已被美列實體清單，向其運送美國設備須取得許可，而該許可可能被否決。

此外，涉及生產高效能運算晶片的上海復旦微電子集團與關係企業，及其在中國、新加坡的分公司、台灣的辦事處也被列入該名單，原因在於其取得美國原產產品，「以支持中國的軍事現代化、參與中國先進運算與整合製造、配銷領域，以及直接向中國軍事、政府與安全機關供貨」。

根據美國商務部資料，上海復旦微電子公司也向俄羅斯軍事終端用戶提供技術，因此將對該公司實施額外管制。

除了半導體領域外，被列入美國實體清單的中國實體還包括：生物技術與生命科學領域的北京天一輝遠生物科技公司、北京擎科生物科技公司、生工生物工程（上海）公司；太空遙測領域的中國科學院空天信息創新研究院；工業工程軟體領域的索辰信息科技上海與香港公司；供應鏈與物流服務企業華科物流香港、上海公司與深圳信利康供應鏈管理公司等。

北京反制 發起半導體反傾銷、反歧視調查

為反制美國，中國商務部十三日宣布對進口的美國類比晶片（模擬芯片）展開反傾銷調查，同時對美國對中國半導體領域的措施展開反歧視調查。中國在美中貿易代表團於馬德里舉行談判前一天做出此決定，引發關注。

網友回應
