北市最大規模危老案 比最小鳥籠案基地大958倍

史上基地規模最大危老案，根據台北市建管處最新發布，3月核准1處信義區吳興街250號的危老案，基地面積竟超過1.77萬坪。（翻攝自台北市建管處）

〔記者徐義平、林曉雲／台北報導〕史上基地規模最大危老案，根據台北市建管處最新發布，3月核准1處信義區吳興街250號的危老案，基地面積竟超過1.77萬坪，並取得40%滿額容積獎勵，房產業者指出，根據該地址查詢，正好是台北醫學大學校址所在地。

台北醫大校方說明，並非全校危老，範圍是北醫醫院第一醫療大樓，和學校、學生無關，學生不需要安置，也沒有安置問題。

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根據台北市建管處發布資料，該危老案取得結構、耐震、綠建築、智慧建築等項目容積獎勵，另外還有時程加上規模獎勵合計最高10%容積獎勵，合計取得40%的滿額容積獎勵。

房產業者指出，攤開已核准名單的1063筆北市危老案，以2023年5月核准的信義路二段危老案基地面積最小、僅約18.45坪，最大、最小為老案的基地規模差距竟達958倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該校區在1960開始陸陸續續興建教學大樓，隨著時間變遷也有重建全新大樓的需求，畢竟學校也不是營利事業單位，興建後可以提供更完善的教育資源，回饋社會也是一樁美事。

校舍有重建需求

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，危老重建對於單一產權房產最為有利，只是過去重建基地面積達1萬坪的個案其實極為罕見。不過，該危老案重建基地規模雖大，但重建後較可能作為教學或教職員宿舍的用途，應不會對房市供需產生影響。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，「危老重建條例」1.0即將在明年5月31日落日，雖然時程獎勵只剩1%，但2.0的住宅樓地板面積比例門檻，確實有刺激商用或其他非住宅建築在期限前趕上車的效應。

不過，因少子化危機，各大專院校面臨招生、經營的瓶頸，但同時還有校舍老舊的壓力，如果能透過有利的資產活化策略，的確對空間、服務的永續經營有正面效應，舉例來說，北大在建國、民生校區分別招進國泰人壽、宏匯共同開發產學中心，不但增加土地資源的運用，也充實校園服務設施，也提升學校收益，等於一舉數得，而北醫還有醫療及社區服務的功能，也算是一個三贏策略。

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