股匯同飆！新台幣連2紅收31.489元 創逾1個半月新高

新台幣連2紅收31.489元，創逾1個半月新高。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日飆漲逾600點，大盤指數再創歷史新高，外資大舉買超逾600億元，熱錢同步匯入，推升新台幣兌美元匯率一舉升破31.5元關卡。終場收在31.489元、升值4.2分，匯價連2紅，並創下逾1個半月新高，成交量略為放大至20.345億美元。

台股今天大漲646.31點，收在37605.11點。三大法人合計買超676.56億元，其中外資買超金額擴大至601.53億元，成為推升盤勢的主要動能。

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新台幣今日以31.5元開盤，在熱錢持續湧入下，盤中迅速升破31.5元整數關卡，最高觸及31.436元，續創3月初以來波段新高。

美國總統川普於20日再度重申立場，指出美伊停火協議將於22日晚間（台灣時間23日上午）截止，並強調若屆時未能達成協議，極可能不再延長停火期限。在協議出爐前，美方將持續封鎖荷姆茲海峽。

市場解讀，川普此舉加大談判壓力，提升雙方儘速達成和平協議的急迫性，帶動市場風險偏好升溫，亞洲股市提前反映樂觀情緒，包括台股、韓股同步改寫歷史新高。不過，能否達成和談仍存在不確定性，美元指數持續在98高位整理，壓抑主要亞幣表現沒有股市精彩。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.04%；韓元升值0.31%、新台幣升值0.13%、人民幣升值0.06%、新幣升值0.02%，日圓還小幅貶值0.04%。

匯銀人士指出，新台幣升破31.5元後，短線走勢偏強，但整體仍落在31.3元至31.7元區間整理。若4月底前美伊順利達成協議，不排除進一步挑戰31.3元價位；反之，若談判再生變數，戰事延長，匯價恐再回測31.8元。

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