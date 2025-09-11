晴時多雲

2025國家安全＆經濟韌性論壇》中華電信董事長簡志誠：通訊是國安韌性根基 護台灣穩健前行

2025/09/11 05:30

中華電信董事長簡志誠。（記者廖振輝攝）中華電信董事長簡志誠。（記者廖振輝攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕本報主辦、中華電信協辦的「二○二五國家安全與經濟韌性論壇」昨登場。中華電信董事長簡志誠開幕致詞時強調，當前國際局勢處於「不確定的新常態」，台灣雖深受影響、但也是全球不可或缺的核心力量；通訊不僅是經濟發展的命脈，更是國家安全與社會韌性的根基，中華電信全方位強化國家韌性、促進經濟繁榮，讓台灣可在變局中穩健前行。

總統賴清德（中）昨出席本報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」致詞，並與本報社長林鴻邦（右六）、總編輯鄒景雯（右四）及中華電信董事長簡志誠（右五）等與會貴賓合影。（記者廖振輝攝）總統賴清德（中）昨出席本報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」致詞，並與本報社長林鴻邦（右六）、總編輯鄒景雯（右四）及中華電信董事長簡志誠（右五）等與會貴賓合影。（記者廖振輝攝）

多路徑、多層次守護國家韌性

簡志誠指出，台灣位於環太平洋地震帶與颱風主要路徑上，是全球天然災害風險最高的區域之一，也面臨著資安攻擊、供應鏈斷鏈與資訊戰等威脅；在這些挑戰下，通訊與數位基礎設施成為守護國家韌性的第一道防線。近年來，中華電信積極推動「海地星空」網路韌性計畫，從國際／國內海纜、行動／固網／微波等地面網路，到低軌道／中軌道衛星及同步軌道高空衛星，打造多路徑、多層次的防護體系。

他表示，台灣是海島國家，海纜為聯外通訊最重要的管道，中華電信建構逾十四條國際海纜，連結世界各大洲；另有近十條國內海纜串聯本島與離島，確保在突發事件時具備靈活調度能力。

另中華電信是唯一在全國三六八鄉鎮皆設有基地台的電信業者，四G／五G人口涵蓋率超過九十九％，光纖普及率達九十五％，加上一百多座微波電台，點亮五十多座山頭，形成堅實的地面網路；離島微波也是國內海纜中斷的重要備援電路。

專屬台灣 投資台首顆主權衛星

簡志誠強調，中華電信更積極導入低軌與中軌衛星服務落地台灣，並在今年四月投資台灣第一顆「主權衛星」，專屬頻寬完全提供台灣使用，確保在海纜或地面通訊中斷時，仍能維持對外聯繫。

中華電信透過「海地星空」大幅降低台灣成為「通訊孤島」的風險，全面強化國家網路韌性。簡志誠說，中華電信不僅在通訊網路不斷創新，更持續布局AI（人工智慧）、雲網融合、資安防禦等新技術，發揮「賦能者」與「協創者」的角色，攜手台灣產業走向世界、開拓國際新局。

