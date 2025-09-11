晴時多雲

2025國家安全＆經濟韌性論壇》黃志雄：零信任+多層備援 提升安全防線

2025/09/11 05:30

中華電信技術長黃志雄。（記者廖振輝攝）中華電信技術長黃志雄。（記者廖振輝攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕中華電信技術長黃志雄昨參與本報「高峰對談—通訊與資安韌性」時強調，資安與通訊是同一體系，唯有以制度、人才與技術並進，才能確保國家關鍵基礎設施的安全；未來將持續透過零信任與多層備援，結合產官學研合作，全面提升台灣通訊與資安的防線。

結合產官學研 提升台灣資安韌性

他指出，中華電信已全面導入國際資安標準，並建立內部管理制度，讓資安落實在日常文化中；目前集團內有超過五○○名專職資安人員，持有國際證照逾一六○○張，涵蓋雲端、端點、網路等領域，形成全方位防護能量。他強調，「法規與標準不是天花板、而是地板，要把它變成組織文化。」

在技術上，中華電信堅持信任必須持續被驗證，不能只靠一次登入就一路通行，因此推動零信任架構，透過三層機制提升防護力。首先是身分驗證，確保使用者身份真實；第二是設備檢測，確認登入裝置符合資安規範；第三則是情境推論，例如使用者平常在台北登入，若突然在外地出現，系統就必須重新驗證。

面對地緣政治帶來的風險，中華電信也積極參與國際聯防，與多個資安組織進行情資共享，累計超過一八○○件威脅事件通報，並針對特定駭客組織建立應對規則；黃志雄說，單打獨鬥無法防禦跨國攻擊，唯有情資共享才能縮短防禦時間。

至於通訊韌性，他強調必須依賴多層備援，第一層是地面固網與行動網路，第二層是微波與低中高軌衛星，第三層則是跨層備援；關鍵設施需具備七十二小時以上備援電力，並嘗試瓦斯發電等多元方式。以近期國內風災為例，災區短時間內有二千多根電線桿受損，修復需大量人力、物料與跨區調度，顯示高抗災基站與快速復舊機制的重要性。

