台積電1225元 台股25192點 同創新高

在台積電1225元的新天價帶動下，台股指數終場大漲337.41點、以25192.59點作收，同步創下新高。（中央社）

〔記者張慧雯／台北報導〕在全球晶圓代工龍頭台積電創下一二二五元的新天價帶動下，推升台股指數同步創下新高，終場大漲三三七．四一點、以二五一九二．五九點作收，成交量逾五四○○億元；而外資連日買超也推升新台幣匯率近期表現強勢，昨終場升值○．七分、收在三十．三一元，連續五個交易日收漲，累計升值四．一八角，股匯雙揚。

外資連七日買超，昨日更是瘋狂掃貨、買超高達四七六億餘元，自營商買超也逾百億元，合計三大法人買超逾五六四億元；外資台指期淨空單昨再度減少近千口，累計外資期貨淨空單降至近期最低水位、僅約一萬七八○○口。

請繼續往下閱讀...

元大台灣50規模 破7千億

台股ETF（指數股票型基金）同樣跟著受惠。元大台灣五十昨規模正式突破七千億元大關，經理費率將再度調降。法人指出，台股上市企業市值已突破八十兆元，今年來增加一成以上，同期間台灣五十指數成分股漲幅超過十二．五％，指標的元大台灣五十今年以來報酬率達十四．六％。

AI族群成長 台廠成大贏家

保德信市值動能五十ETF經理人張芷菱表示，AI（人工智慧）族群成長動能明確，搭配蘋果新品發表、半導體展等題材輪動，特別是近日輝達Rubin架構與共同封裝光學（CPO）技術大舉導入，相關台廠有望成為最大贏家，市場人氣居高；台股連三日刷新歷史新高，後市偏樂觀看待，但仍需要留意短線波動可能加劇。

野村投信認為，市場對美國聯準會九月降息抱持高度期待，認為資金活水有助推升行情，目前台股籌碼面並未失控，前景仍非常看好，建議回檔都是買點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法