銅箔廠金居5幹部 竊密送中被起訴

2025/08/27 05:30

金居開發幹部涉嫌取得公司商業機密，作為未來跳槽中國的高薪籌碼。（取自官網）金居開發幹部涉嫌取得公司商業機密，作為未來跳槽中國的高薪籌碼。（取自官網）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國內自行研發「RG系列高頻高速銅箔」產品聞名的股票上櫃公司金居開發股份有限公司，日前發生幹部涉嫌取得公司商業機密，作為未來高薪跳槽中國的籌碼。嘉義地檢署昨依違反營業祕密法起訴已離職的陳姓製造廠處理組長、張姓製程部助理工程師、林姓製程副理，另林姓總廠長及盧姓製造廠生箔組長已在中國任職，滯留未歸，發布通緝。

金居去年全年營收約六十八億元，其中約五十％來自R系列銅箔營收，創造約六億元利潤。檢調查出，涉案五人於前年起至今年二月陸續離職，違反保密條款，侵害金居利益，目前已知遭侵害的營業秘密資料達廿件，包括生產金居銅箔產品所需的電流、鍍液等生產條件參數。

起訴書指出，林姓總廠長離職前被降調為廠長，他於前年元月離職後，中國某科技公司高薪聘他與盧男擔任要職，兩人去年又陸續招攬仍在金居的陳男、已離職的張男等人至中國任職，並謀議由陳、張提供或蒐集金居營業秘密資料，作為洽談日後跳槽薪資籌碼。

陳男與林姓製程副理等人在離職前，自金居公務電腦下載或翻拍相關資料，重製廿件銅箔產品製程方法與配方等營業秘密資料，再提供給張男等人。

檢調發現，陳於今年三、四月透過微信與中國張姓男子聯繫，傳送金居「研發立項用銅箔主要指標調查表格」，內容包括中國某科技公司研發銅箔產品的參數指標資料及金居相關數據資料，顯見金居生產銅箔的營業祕密數據，已被中國業者盜用。

台南市調查處獲報後，於今年四、五月搜索金居雲林縣生產中心製造廠等地，偵辦後將全案移送嘉檢。

