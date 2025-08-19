確保獨立性 評議中心不再由金融業出資

金管會副主委陳彥良（右2）表示，目前規劃從2026年起，不再向金融業者收取年費。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫、實習記者林子云／台北報導〕「金融消費評議中心」將啟動史上最大變革！根據金管會規劃，評議中心過去經費來源主要從金融業者收取的年費和服務費等，自二○二六年起，改由金融監督管理基金補助評議中心基本運作經費，預計首年編列一億二七四八萬元，以確保財務與人事獨立性，強化評議中心的功能。

立法院財委會昨考察評議中心，金管會副主委陳彥良表示，規劃二○二六年起，不再向金融業者收取年費，而是透過金管基金補貼，以確保財務跟人事獨立。

評議中心董事長杜怡靜表示，中心預算採「量出為入」的精神編列，即預算總收入及總支出相減賸餘為零，向金融服務業者收取年費及服務費做為主要收入來源；今年上半年，已受理逾一．八萬件諮詢與三一六七件評議案件。

立委羅明才直言，評議中心的營運經費來自金融機構很奇怪，如何確保公正性與獨立性？期盼評議中心可以好好照顧弱勢，做好保護消費者立場的底線。

金管會法律事務處長林志憲說，評議中心財源分兩部分：一是年費，按金融機構營收比例收取；二是服務費，依各金融業進入評議案件數量計酬，就是「使用者付費」原則，金融業若產生評議案件，應自行負擔相關成本。

