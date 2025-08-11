晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-低碳物流〉開拓綠能事業 漢翔、台船拚減碳願景

2025/08/11 05:30

機船製造業營收及EPS機船製造業營收及EPS

記者王憶紅／專題報導

漢翔科技服務業務可分為綠電儲能和燃氣渦輪發電2大領域，圖為風光儲電力島。 （記者王憶紅攝）漢翔科技服務業務可分為綠電儲能和燃氣渦輪發電2大領域，圖為風光儲電力島。 （記者王憶紅攝）

運輸族群拚2050年淨零碳排目標，製造飛機、製造船隻的漢翔（2634）、台船（2208）也陸續開拓綠能相關事業。漢翔除國防、民用業務外，近年已增加科技服務業務，拚儲能、發電領域。台船也透過子公司成立台船環海風電工程公司，參與台灣離岸風電建設，逐步實現減少碳排的願景。

漢翔開發電力島儲能系統 拓展東南亞市場

漢翔科技服務業務可分為綠電儲能和燃氣渦輪發電2大領域︰在儲能方面，漢翔瞄準用電大戶，今年2月在台中水湳廠區正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，也就是將風力、太陽能等能源轉換成電力加以保存，漢翔自用電力島5月已正式動工，目標在今年建置能滿足全公司用電需求的電力島。同時，也與馬來西亞縱橫集團策略合作，計畫未來將電力島輸出到東南亞市場。

除電力島外，漢翔台中廠區5MW儲能系統早在2021年8月就完工掛表送電，當年9月順利通過台電輔助能力驗測，成為全台第一家自主投資、參與台電電力交易平台的企業。除台中廠外，也有沙鹿、岡山案場，在增加電力容量下，使電網穩定運作，若遇有突發事故時，能立即供電，將社會受到的負面影響降到最低。2024年初漢翔更與台塑新智能結盟，瞄準儲能市場未來新局。

在發電方面，漢翔則是攜手美商奇異（GE）切入燃氣渦輪發電機組，並執行台電通霄電廠、中油的燃氣渦輪發電機組案，漢翔未來長期發展規畫，是將發電與儲能系統結合，成為一套自給自足的能源系統。

台船與比利時商合資 搶台灣離岸風電工程

台船近年來則投入智慧船舶的研發，包含能源監控系統、機艙管理系統等，並開發多燃料船艦、電力推進船艦以及無人船艦等造船事業外，也積極投入綠能產業。2019年與比利時公司GeoSea合資成立「台船環海公司」，參與台灣離岸風電建設，除建造台灣首艘自製的離岸風電海事工程船「環海翡翠輪」外，海事工程部分則拿下「海龍風場」、「渢妙風場」等合約；另外，台船規劃綠能設備自建自用，利用廠房屋頂浪板設置太陽能面板發電，藉此增加廠區再生能源使用比例，同時減少外購電力。台船也與中央研究院合作，共同發展海洋能技術，朝向2050年淨零碳排目標前進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財