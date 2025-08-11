〈財經週報-低碳物流〉開拓綠能事業 漢翔、台船拚減碳願景

機船製造業營收及EPS

記者王憶紅／專題報導

漢翔科技服務業務可分為綠電儲能和燃氣渦輪發電2大領域，圖為風光儲電力島。 （記者王憶紅攝）

運輸族群拚2050年淨零碳排目標，製造飛機、製造船隻的漢翔（2634）、台船（2208）也陸續開拓綠能相關事業。漢翔除國防、民用業務外，近年已增加科技服務業務，拚儲能、發電領域。台船也透過子公司成立台船環海風電工程公司，參與台灣離岸風電建設，逐步實現減少碳排的願景。

漢翔開發電力島儲能系統 拓展東南亞市場

漢翔科技服務業務可分為綠電儲能和燃氣渦輪發電2大領域︰在儲能方面，漢翔瞄準用電大戶，今年2月在台中水湳廠區正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，也就是將風力、太陽能等能源轉換成電力加以保存，漢翔自用電力島5月已正式動工，目標在今年建置能滿足全公司用電需求的電力島。同時，也與馬來西亞縱橫集團策略合作，計畫未來將電力島輸出到東南亞市場。

請繼續往下閱讀...

除電力島外，漢翔台中廠區5MW儲能系統早在2021年8月就完工掛表送電，當年9月順利通過台電輔助能力驗測，成為全台第一家自主投資、參與台電電力交易平台的企業。除台中廠外，也有沙鹿、岡山案場，在增加電力容量下，使電網穩定運作，若遇有突發事故時，能立即供電，將社會受到的負面影響降到最低。2024年初漢翔更與台塑新智能結盟，瞄準儲能市場未來新局。

在發電方面，漢翔則是攜手美商奇異（GE）切入燃氣渦輪發電機組，並執行台電通霄電廠、中油的燃氣渦輪發電機組案，漢翔未來長期發展規畫，是將發電與儲能系統結合，成為一套自給自足的能源系統。

台船與比利時商合資 搶台灣離岸風電工程

台船近年來則投入智慧船舶的研發，包含能源監控系統、機艙管理系統等，並開發多燃料船艦、電力推進船艦以及無人船艦等造船事業外，也積極投入綠能產業。2019年與比利時公司GeoSea合資成立「台船環海公司」，參與台灣離岸風電建設，除建造台灣首艘自製的離岸風電海事工程船「環海翡翠輪」外，海事工程部分則拿下「海龍風場」、「渢妙風場」等合約；另外，台船規劃綠能設備自建自用，利用廠房屋頂浪板設置太陽能面板發電，藉此增加廠區再生能源使用比例，同時減少外購電力。台船也與中央研究院合作，共同發展海洋能技術，朝向2050年淨零碳排目標前進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法