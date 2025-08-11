晴時多雲

退休後再回職場還有「續提退休金」平均每年可多領6.6萬元

2025/08/11 08:59

續提退休金相當於高齡勞工的隱藏版收入，讓其每年多一筆可觀現金流，不只補貼生活費，也讓退休生活更安心。（示意圖，路透）續提退休金相當於高齡勞工的隱藏版收入，讓其每年多一筆可觀現金流，不只補貼生活費，也讓退休生活更安心。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多勞工以為退休後，勞保老年給付與勞工退休金（勞退）領完就結束，但其實不然，只要退休後再回職場上班，就還有機會每年多領一筆「續提退休金」，平均下來1年能多進帳6.6萬元，對健康狀況良好、願意延續勞動參與的年長者來說可是很不錯的加碼收入。

什麼是續提退休金? 每年平均能夠領多少？誰可以申請？請領次數、申請方式？有無特別注意事項？本報帶您一次了解。

什麼是續提退休金?

「續提退休金」是指勞工在領取退休金後，再次受僱並繼續工作，雇主依規定按月提繳不低於勞工每月工資6%的退休金到勞退個人專戶的制度。 這項提撥不受年齡或年資上限限制，無論是微型企業1天聘僱1天，都必須提繳。

此外，這筆退休金是包含在勞工退休金新制中，和之前領的退休金是分開算的，互不影響。

每人平均能夠領多少？

根據勞保局 2023 年統計，平均每位勞工每年可多領約新台幣6萬6218 元。但要提醒，每個人實際可領的金額會有不同，會因勞工實際薪資、提繳期間長短及專戶收益而異。

誰可以申請？

只要年滿60歲、領過一次勞退金，又重新受僱、雇主有幫你提繳勞退金，就符合資格。

請領次數?

續提退休金的請領次數1年以1次為限，前後2次請領退休金期間至少需滿一年。 例如，李爺爺在113年8月11日領取退休金後繼續工作，必須等到114年8月11日後，才能夠請領續提退休金。

續提退休金沒有總次數限制，只要你還在工作、雇主有提繳，就能一直累積、一直領，沒有總次數上限。

如何請領續提退休金?

1.線上申請：使用自然人憑證（須備有讀卡機）至勞保局e化服務系統，點選「退休/勞工退休金申辦」後， 選擇「續提退休金」然後填寫申請。

2.紙本申請：填寫「勞工退休金申請書及收據」，附身分證明文件正本及指定匯款帳戶存摺影本，寄送到勞保局辦理。

3.臨櫃申請：填寫「勞工退休金申請書及收據」，攜帶身分證明文件正本及指定匯款帳戶存摺影本，至勞保局櫃台申請辦理。

其他申請注意事項

1.「續提退休金」自可以請領的日期（滿60歲）開始算起，無時效限制。

2.請領續提退休金時，由本人提出，無須透過雇主辦理。

3.若勞工同時做2份工作，2公司雇主都應該為勞工提繳退休金，提繳的金額應分別計入勞工個人退休金專戶，但是提繳的年資不能重複計算。

續提退休金相當於高齡勞工的隱藏版收入，讓其每年多一筆可觀現金流，不只補貼生活費，也讓退休生活更安心。

